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    10:44, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан и САР Макао подписали соглашение о безвизовом режиме

    Шахрат Нурышев и Чонг Вен Чон
    Фото: МИД РК

    Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней. Об этом сообщает МИД РК, передает Kazinform.

    Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.

    — Данное Соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами, — отмечается в сообщении МИД РК.

    Кроме того, посол Ш. Нурышев провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и Комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.

    В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего «Года туризма Казахстана в Китае».

    Аомэнь (Макао) — специальный административный район КНР, расположен на юге Китая. Макао является одним из самых густонаселенных мест в мире, с населением свыше 680 тысяч человек на площади 33,3 квадратного километра.

    Макао — это международный свободный порт, мировой центр туризма и отдыха, один из четырех крупнейших игорных городов мира и один из самых густонаселенных регионов в мире.

    Теги:
    Туризм Китай Виза Соглашение МИД РК Международные отношения
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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