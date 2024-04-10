Казахстан и САР Макао подписали соглашение о безвизовом режиме

Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев и секретарь администрации и юстиции Специального административного района Макао Чонг Вен Чон подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Специального административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований со сроком до 14 дней. Об этом сообщает МИД РК, передает Kazinform.

Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.

— Данное Соглашение придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и туристического сотрудничества между двумя сторонами, — отмечается в сообщении МИД РК.

Кроме того, посол Ш. Нурышев провел переговоры с главой администрации САР Макао Хо Ятсеном и Комиссаром МИД КНР Лю Сянфа.

В ходе встреч стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Макао, а также вопросы взаимодействия в рамках текущего «Года туризма Казахстана в Китае».

Аомэнь (Макао) — специальный административный район КНР, расположен на юге Китая. Макао является одним из самых густонаселенных мест в мире, с населением свыше 680 тысяч человек на площади 33,3 квадратного километра.

Макао — это международный свободный порт, мировой центр туризма и отдыха, один из четырех крупнейших игорных городов мира и один из самых густонаселенных регионов в мире.