Казахстан в четыре раза увеличил поставки зерна в Кыргызстан

Товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 41,5%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В рамках 7-го заседания Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза, состоявшегося в Алматы, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с заместителем председателя Кабинета министров — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлистом Акунбековым.

Министры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в агропромышленном комплексе, увеличение объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, развитие производственной кооперации и реализацию совместных проектов.

По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Кыргызстаном составил 511,3 млн долларов США, увеличившись на 41,5% по сравнению с предыдущим годом. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана достиг 418,9 млн долларов США.

Поставки зерновых культур выросли более чем в четыре раза, а масличных — в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.

Казахстан готов наращивать экспорт продукции переработки зерновых и масличных культур, жмыха, подсолнечного масла, мяса птицы и другой востребованной продукции.

— Мы видим устойчивую положительную динамику взаимной торговли и заинтересованы в дальнейшем наращивании ее объемов, расширении номенклатуры поставляемой продукции и укреплении кооперационных связей между нашими странами, — отметил Айдарбек Сапаров.

Стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках ранее подписанной профильными ведомствами Дорожной карты по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции на 2026–2027 годы.

Документ предусматривает расширение ассортимента поставляемой продукции, а также принятие дополнительных мер по увеличению объемов взаимной торговли.

Важным направлением сотрудничества остается деятельность казахстанско-кыргызской Рабочей группы по взаимодействию в сфере сельского хозяйства.

— Кыргызская Республика придает большое значение развитию сотрудничества с Казахстаном в АПК. Мы также заинтересованы в развитии производственной кооперации. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей и совместных проектов позволит в полной мере раскрыть имеющийся потенциал и вывести взаимодействие наших стран на новый уровень, — подчеркнул Эрлист Акунбеков.

По итогам встречи министры подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере сельского хозяйства и расширению взаимовыгодных связей между двумя странами.

Ранее Казахстан отправил за рубеж почти 14 млн тонн зерна и муки.