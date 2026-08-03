Казахстан отправил за рубеж почти 14 млн тонн зерна и муки

За сентябрь 2025 года – июль 2026 года объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг 13,9 млн тонн, сообщает АО «НК «Қазақстан темір жолы». По сравнению с прошлым сезоном показатель вырос на 12,6% — годом ранее за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн продукции, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана, основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан.

- Экспорт в Узбекистан увеличился на 36% и составил 5,8 млн тонн, в Кыргызстан – на 35% – 528 тыс. тонн, в Афганистан – на 57% – 2,4 млн тонн, в Туркменистан – на 32% – 220 тыс. тонн, - говорится в сообщении МСХ.

В ведомстве отметили, что положительная статистика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию, а также свидетельствует об эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. ‎

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует нарастить поставки зерна на рынок Марокко.