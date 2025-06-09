Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан объединяют усилия в борьбе с саранчой

Главной темой диалога стали защитные мероприятия против саранчовых. В ходе встречи участников встречи ознакомили с существующей практикой проведения эффективных мер по борьбе с сезонными насекомыми в странах.

Была продемонстрирована система Locust.uz. Это электронная платформа в которую заносятся данные об ареалах, где саранча откладывала яйца, о площадях, где проводилась химическая обработка, что позволяет правильно оценить ситуацию. Система также отслеживает движение спецтехники с помощью устройств GPS, установленных на транспортных средствах. Это позволяет своевременно оценивать ситуацию и предотвращать распространение саранчи на большие территории.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, внедрении международных фитосанитарных стандартов и развитии обмена информацией.

Особое значение стороны будут уделять взаимодействию по борьбе с саранчой в приграничных районах, обеспечению оперативного обмена данными о фитосанитарном состоянии, результатах обследований, распространении вредных организмов и проводимых мероприятиях.

Также планируется интеграция информационных систем для эффективного и регулярного обмена данными по фитосанитарным сертификатам.

В Казахстане до 2 млн гектаров под угрозой из-за саранчи. Об этом в эфире телеканала Jibek Joly сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Более 1,4 млн гектаров сельхозугодий обработали от саранчи в Казахстане.