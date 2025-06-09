22:03, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Более 1,4 млн гектаров сельхозугодий обработали от саранчи в Казахстане
Всего в 2025 году запланировано проведение химической обработки на площади 2,1 млн га, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
В мероприятиях задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники. Химические обработки проводятся в плановом режиме.
Туркестанская область завершила защитные мероприятия: обработано 371,79 тыс. га. В Актюбинской области обработано 268,12 тыс. га, Костанайской — 258,97 тыс. га, области Жетысу — 51,81 тыс. га, Жамбылской — 74,48 тыс. га, Западно-Казахстанской — 136,66 тыс. га, Кызылординской — 50,01 тыс. га.
В остальных регионах мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что Казахстан усилил меры против саранчи в этом году.