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    22:03, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 1,4 млн гектаров сельхозугодий обработали от саранчи в Казахстане

    Всего в 2025 году запланировано проведение химической обработки на площади 2,1 млн га, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    обработка от саранчи
    Фото: Минсельхоз РК

    В мероприятиях задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники. Химические обработки проводятся в плановом режиме.

    Туркестанская область завершила защитные мероприятия: обработано 371,79 тыс. га. В Актюбинской области обработано 268,12 тыс. га, Костанайской — 258,97 тыс. га, области Жетысу — 51,81 тыс. га, Жамбылской — 74,48 тыс. га, Западно-Казахстанской — 136,66 тыс. га, Кызылординской — 50,01 тыс. га.

    В остальных регионах мероприятия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что Казахстан усилил меры против саранчи в этом году.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Регионы Минсельхоз
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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