Казахстан увеличит посевы картофеля, моркови и кукурузы в 2026 году

На заседании в Правительстве вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что в 2026 году регионам необходимо увеличить посевные площади под социально значимые овощи, прежде всего, картофель и морковь.

По его словам, в прошлом году была проведена целенаправленная работа по увеличению посевов картофеля — площади в организованных хозяйствах выросли на 12,5 тыс. га.

Фото: Правительство

— Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. В этой связи регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов, — подчеркнул вице-министр.

Также в прогнозной структуре посевов предусмотрено поэтапное увеличение площадей под гречиху. В 2026 году планируется расширить ее посевы на 10 тыс. га — до 101 тыс. га (в 2025 году — 91 тыс. га). Регионам поручено обеспечить достижение установленных индикаторов.

Отдельное внимание уделено расширению посевов кукурузы. Существенный рост площадей требуется для обеспечения сырьем нового вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области, а также завода по производству крахмальной патоки ТОО «Казкрахмал» в Туркестанской области.

Отмечено, что обеспечить потребности новых производств исключительно за счет южных регионов не представляется возможным. В этой связи поставлена задача расширить посевные площади под кукурузу в трех северных зерносеющих регионах — в среднем на 15 тыс. га в каждом.

Министерство сельского хозяйства со своей стороны готово оказать регионам методическую и технологическую поддержку совместно с Национальным аграрным научно-образовательным центром и Государственной комиссией по сортоиспытанию — в части внедрения адаптированных технологий выращивания и подбора сортов, подходящих для условий северных регионов.

Дополнительно МСХ проведена встреча с китайской компанией, выразившей готовность оказать практическое содействие. Китайская сторона готова поделиться опытом выращивания кукурузы в северных регионах Китая со схожими почвенно-климатическими условиями, а также предоставить технологии и сорта, адаптированные к таким условиям. В этой связи регионам рекомендовано проявить заинтересованность и активизировать работу по расширению посевов кукурузы с учетом международного опыта.

Также отмечено, что в регионах начались отгрузки минеральных удобрений. Министерство сельского хозяйства заключило меморандум с ТОО «Казфосфат» об установлении фиксированной цены на аммофос в 2026 году на уровне 254 тыс. тенге за тонну без учета НДС, что на 15% выше прошлогодней цены. В настоящее время ведется работа по заключению договоров с сельхозтоваропроизводителями и согласованию графиков поставок.

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году кредиты получили более 7 тыс. сельхозпроизводителей на сумму 501,5 млрд тенге, что позволило охватить свыше 7 млн га посевных площадей. В настоящее время через Аграрную кредитную корпорацию на посевную одобрено финансирование 126 фермеров на 17 млрд тенге, на рассмотрении находятся заявки еще 235 производителей на 76 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены сократить посевы риса и хлопка из-за дефицита воды.