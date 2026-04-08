РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:01, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан укрепляет роль в глобальной авиационной системе

    Казахстан теперь будет участвовать в формировании международных стандартов безопасности полетов и авиационной политики, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

    Фото: Министерство транспорта РК

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан о ратификации Протоколов, предусматривающих внесение изменений в статьи 50 (a) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

    Ранее данные поправки были одобрены Сенатом Парламента на расширенном заседании. Изменения предусматривают увеличение численного состава Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации (ICAO) — с 36 до 40 государств-членов. Для вступления поправок в силу их должны ратифицировать не менее двух третей государств — членов ИКАО (128 стран). На сегодняшний день более 123 государств уже завершили процесс ратификации.

    С принятием Закона Казахстан становится одним из первых в Центральной Азии государств, ратифицировавших данные изменения к Чикагской конвенции. Этот шаг подтверждает приверженность страны международным обязательствам, а также целям и принципам Чикагской конвенции — от развития эффективного управления до усиления международного сотрудничества.

    Кроме того, подписание Закона дает Казахстану право участвовать в формировании международных стандартов безопасности полетов и авиационной политики, а также закрепляет намерение нашей страны выдвинуть свою кандидатуру в Совет ИКАО в рамках предстоящей Чрезвычайной Сессии Ассамблеи ИКАО.

    Теги:
    Самолет Авиация Минтранспорта РК Аэропорт
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают