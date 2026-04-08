Казахстан укрепляет роль в глобальной авиационной системе

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан о ратификации Протоколов, предусматривающих внесение изменений в статьи 50 (a) и 56 Конвенции о международной гражданской авиации.

Ранее данные поправки были одобрены Сенатом Парламента на расширенном заседании. Изменения предусматривают увеличение численного состава Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации (ICAO) — с 36 до 40 государств-членов. Для вступления поправок в силу их должны ратифицировать не менее двух третей государств — членов ИКАО (128 стран). На сегодняшний день более 123 государств уже завершили процесс ратификации.

С принятием Закона Казахстан становится одним из первых в Центральной Азии государств, ратифицировавших данные изменения к Чикагской конвенции. Этот шаг подтверждает приверженность страны международным обязательствам, а также целям и принципам Чикагской конвенции — от развития эффективного управления до усиления международного сотрудничества.

Кроме того, подписание Закона дает Казахстану право участвовать в формировании международных стандартов безопасности полетов и авиационной политики, а также закрепляет намерение нашей страны выдвинуть свою кандидатуру в Совет ИКАО в рамках предстоящей Чрезвычайной Сессии Ассамблеи ИКАО.