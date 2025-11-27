РУ
    12:23, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан укрепляет экономическое партнерство с Европейским Союзом

    Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра — руководителем Аппарата Правительства РК Галымжаном Койшыбаевым приняла участие в Третьем экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия», состоявшемся в городе Ташкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz. 

    Фото: primeminister.kz

    В мероприятии, организованном Европейским союзом, приняли участие европейские комиссары, заместители глав правительств Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, руководство Министерства финансов и экономики Туркменистана и другие.

    Экономический форум «Европейский Союз — Центральная Азия» является важной площадкой для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, торговли, инвестиций и устойчивого развития между Европейским союзом и странами Центральной Азии.

     В рамках мероприятия обсуждались пути расширения экономических связей, развития транспортной и энергетической связанности, укрепления устойчивых цепочек поставок, а также продвижения цифровой трансформации.

    В своем выступлении на пленарном заседании Галымжан Койшыбаев подчеркнул, что Казахстан и Европейский союз поддерживают устойчивый тренд расширения экономических связей. Он отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание дальнейшему укреплению многопланового взаимодействия с ЕС и высоко оценивает конструктивный диалог между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

     Глава казахстанской делегации также обратил внимание на необходимость всеобъемлющей региональной экономической кооперации, углубления инвестиционного сотрудничества, а также представил проводимые в Казахстане реформы, направленные на структурные преобразования национальной экономики.

    Галымжан Койшыбаев подтвердил готовность Правительства Казахстана к долгосрочному партнерству со странами Центральной Азии и Европейским союзом с целью обеспечения устойчивого совместного развития.

    На полях форума состоялись рабочие переговоры с Еврокомиссаром по международному партнерству Й. Сикелой. В ходе беседы стороны подчеркнули стратегический характер отношений между Казахстаном и ЕС и обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

    Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и укреплению практического сотрудничества в рамках инициативы ЕС «Global Gateway», что откроет дополнительные перспективы для транзитного потенциала Казахстана и всего региона.

     По результатам встречи стороны выразили обоюдное стремление к углублению стратегического партнерства, развитию устойчивых экономических связей и совместной реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов.

    Напомним, в преддверии форума о повестке мероприятия, а также о 10-летии сотрудничества между РК и ЕС под эгидой Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве рассказал собственному корреспонденту Kazinform Специальный представитель ЕС в ЦА Эдвардс Стипрайс. 

