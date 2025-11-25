Когда состоится первый в истории туристический форум ЕС-ЦА

— Господин Стипрайс, в этом году исполняется 10 лет со дня вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, какие итоги Вы бы подвели за это время?

— Вы правы, наше Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (ЕРСА) действительно было подписано в 2015 году. Мы рассматриваем это как переломный момент в наших отношениях с Центральной Азией, где в последние несколько лет мы заключаем аналогичные соглашения с другими соседями Казахстана.

Новые направления сотрудничества, предоставленные EPCA, значительно упростили и укрепили наше сотрудничество. EPCA обеспечивает правовую основу для более тесного сотрудничества и политического диалога в таких областях, как торговля, энергетика, верховенство закона, права человека, устойчивое развитие и образование.

Оглядываясь назад на последние десять лет, мы можем сказать, что EPCA действительно вывело наши двусторонние отношения на новый уровень.

Организованный EPCA структурированный диалог, включающий Совет по сотрудничеству, Комитеты по сотрудничеству и отраслевые диалоги обеспечивают плавный и предсказуемый способ работы с нашими партнерами в Казахстане. Наличие четких рамок для диалога наряду с заранее определенными направлениями работы позволяет нам быть более эффективными. Это касается всего — от политического диалога на высоком уровне до сотрудничества на рабочем уровне.

Правовые положения EPCA заложили прочную основу для улучшения нормативно-правовой базы как для компаний ЕС, так и для казахстанских компаний. Для компаний из ЕС важно иметь стабильность и предсказуемость при инвестировании в Казахстан. А для того, чтобы казахстанская продукция могла попасть на рынок ЕС, она должна соответствовать нормативным стандартам. Преодоление этих препятствий является ключом к экономическому росту обеих сторон. Недавние позитивные изменения включают, например, выдачу разрешений на экспорт казахстанского меда в начале этого года.

Я думаю, что мы можем увидеть влияние этих позитивных отношений также и в развитии различных секторов экономики.

Мы могли бы упомянуть Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Казахстаном и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области устойчивого производства сырья, аккумуляторов и возобновляемых источников водорода, подписанный в 2022 году, и две последующие дорожные карты по его реализации. Эти документы проложили путь к расширению и налаживанию сотрудничества в области важнейших видов сырья и уже дают конкретные результаты. Дорожные карты, в частности, воплощают положения EPCA в конкретное сотрудничество в рамках цепочки создания стоимости, стимулирование инвестиций при соблюдении самых высоких стандартов в области охраны окружающей среды и социальной ответственности горнодобывающих компаний.

Наконец, я хотел бы затронуть вопрос о соответствии инициатив Global Gateway и инструментов Team Europe приоритетам EPCA. Инструменты ЕС Global Gateway и Team Europe были задействованы для финансирования и координации проектов, увязывающих политические обязательства EPCA с финансированием и реализацией.

— Не могли бы Вы рассказать нам о Третьем Экономическом форуме, который планируется в ближайшее время в Ташкенте? Какие решения планируется принять и какие основные вопросы планируется обсудить?

— Это третий Экономический форум, который был создан в качестве важной площадки на высоком политическом уровне для обмена мнениями о нашем сотрудничестве в области экономики и бизнеса.

Это отличный повод собрать вместе всех важных участников нашего сотрудничества, включая государства — члены ЕС, частный сектор и финансовые институты. Присутствие двух еврокомиссаров подчеркивает важность этого мероприятия для ЕС.

С помощью Экономического форума мы хотим укрепить экономические связи в соответствии с целью нашей Стратегии по содействию процветанию и росту как в ЕС, так и в Центральной Азии. Учитывая эту общую цель, я ожидаю обсуждения по широкому кругу вопросов.

Основные вопросы для обсуждения связаны со стратегией ЕС Global Gateway и вытекают из первого в истории саммита ЕС-Центральная Азия в апреле прошлого года.

Ключевые темы для обсуждения будут касаться улучшения делового климата, расширения торговых и транспортных связей, содействия региональной интеграции, повышения региональной конкурентоспособности за счет развития навыков и создания устойчивых, ответственных цепочек создания стоимости важнейших сырьевых ресурсов.

Сотрудничество в области важнейших видов сырья имеет стратегическое значение как для ЕС, так и для Центральной Азии. ЕС уделяет особое внимание развитию устойчивых и ответственных цепочек поставок для CRM. Углубление сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в этой области отвечает интересам ЕС в диверсификации наших цепочек поставок, а также развитию местного производства в Центральной Азии и поддержке перехода к «зеленой экономике» в обоих наших регионах.

Взаимосвязанность — это еще одна область, представляющая очевидную взаимную выгоду. Сближение наших регионов с помощью логистики и транспортной инфраструктуры еще больше укрепит наши и без того хорошие торговые отношения.

ЕС инвестирует в развитие Транскаспийского международного транспортного коридора вместе со странами, расположенными вдоль него. ТМТМ тесно взаимодействует с другими нашими торговыми и деловыми интересами, именно поэтому мы решили провести 2-й Форум инвесторов Транскаспийского среднего коридора параллельно с Экономическим форумом.

Оба мероприятия очень своевременны для обзора прогресса, достигнутого за последний год, и активного привлечения частного сектора к формированию и финансированию коридора. Это ни в коем случае не единственная инициатива ЕС, поэтому важно привлечь все страны, расположенные вдоль коридора. Замечательно, что на конференции будут присутствовать представители стран Южного Кавказа, а также Турции. Их присутствие за столом переговоров гарантирует, что мы сможем воспользоваться преимуществами лучшей координации и совместного планирования.

Наконец, я также хотел бы затронуть туризм как особую область сотрудничества. В пятницу на следующей неделе состоится первый в истории Туристический форум ЕС-Центральная Азия. Он посвящен тому, как устойчивый туризм и инновации могут стимулировать сотрудничество между ЕС и Центральной Азией.

Мы собираем вместе высокопоставленных политиков, советы по туризму, лидеров частного сектора, экспертов и международные организации для обсуждения этих вопросов. Я думаю, что и ЕС, и Центральной Азии будет полезно взглянуть на то, как каждый из наших регионов подходит к туризму, и, таким образом, поучиться друг у друга.

