Казахстан трансформировался в ключевой евразийский транзитный хаб - Токаев

— Малый и средний бизнес являются основой успеха нашей страны, обеспечивая около 40% вклада в экономику. Эта экономическая устойчивость надежно защищена политической стабильностью государства. Новая Конституция, принятая по итогам всенародного референдума, позволила заложить прочный правовой фундамент для защиты прав инвесторов. Казахстан также создал привлекательную институциональную базу для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Помимо институциональной безопасности, мы предлагаем практические долгосрочные стимулы. Теперь зарубежные предприниматели могут в полной мере использовать преимущества нашей уникальной программы «Altyn Visa» (Золотая виза), которая предоставляет инвесторам широкие налоговые и миграционные льготы. В этой связи я приглашаю лидеров кенийского бизнеса воспользоваться данными возможностями и рассмотреть Казахстан как стратегическое направление для инвестиций, роста и долгосрочного партнерства, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Токаев особо отметил ряд перспективных сфер для углубления двустороннего сотрудничества.

— Казахстан успешно трансформировался в ключевой евразийский транзитный хаб. Сегодня примерно 85% всех сухопутных транзитных перевозок между Китаем и Европой проходит через территорию нашей страны. Мы активно развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор. В свою очередь Кения выступает ключевыми логистическими воротами в Восточную Африку, обеспечивая беспрепятственный доступ к рынку Восточноафриканского сообщества численностью 300 миллионов человек. Необходимо соединить Средний коридор с жизненно важными морскими артериями Африки. Для достижения этой цели следует в полной мере использовать потенциал инициативы «Один пояс, один путь». Казахстан готов к сотрудничеству с кенийскими портами Момбаса и Ламу — крупнейшими транспортно-логистическими узлами Восточной Африки. Задействование этих портов позволит значительно оптимизировать казахстанский экспорт металлопродукции, строительных материалов, а также сельскохозяйственной и пищевой продукции. В дополнение к морскому транзиту развитие авиасообщения позволит максимально ускорить доставку грузов. Действующий в Казахстане режим «открытого неба» является хорошим стимулом для привлечения мировых авиаперевозчиков. В качестве первоочередного шага предлагаю изучить возможности запуска грузовых авиамаршрутов между двумя странами. В конечном счете, нашей долгосрочной задачей остается обеспечение прямого авиасообщения между Астаной и Найроби, — сообщил Президент Казахстана.