17:35, 13 Октябрь 2025 | GMT +5
Казахстан стал вторым в медальном зачете на ЧА по водным видам спорта
В Ахмедабаде (Индия) завершился чемпионат Азии по водным видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Сборная Казахстана завоевала на нем 23 медали. В активе наших спортсменов восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.
В командном зачёте Казахстан занял второе место. Лидером стал Китай (40 «золота», 10 «серебра», 4 «бронзы»). Третья строчка осталась за Японией (пять золотых, 12 серебряных, четыре бронзовых медалей).
Мы писали ранее, что Казахстан выиграл командный зачет чемпионата Азии по артистическому плаванию.