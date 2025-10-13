РУ
    17:35, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан стал вторым в медальном зачете на ЧА по водным видам спорта

    В Ахмедабаде (Индия) завершился чемпионат Азии по водным видам спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан стал вторым в медальном зачете на ЧА по водным видам спорта
    Фото: НОК

    Сборная Казахстана завоевала на нем 23 медали. В активе наших спортсменов восемь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

    В командном зачёте Казахстан занял второе место. Лидером стал Китай (40 «золота», 10 «серебра», 4 «бронзы»). Третья строчка осталась за Японией (пять золотых, 12 серебряных, четыре бронзовых медалей).

    Мы писали ранее, что Казахстан выиграл командный зачет чемпионата Азии по артистическому плаванию.

    Динара Жусупбекова
