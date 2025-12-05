Казахстан стал в три раза популярнее среди иностранных туристов

Компания Kazakh Tourism подвела итоги комплексного исследования представленности основных турпродуктов страны на популярных онлайн-турагентствах. Анализ охватил пять приоритетных рынков — Китай, Европу, Южную Корею, Японию и Россию. В выборку вошли только платформы, которые специализируются на продаже туров в Казахстан, а не отдельных мест размещения.



По итогам исследования, проинформировали в компании, на зарубежных онлайн-турагентствах 5 стран выявлено 962 тура, что почти в 3 раза превышает показатель 2023 года. География предложений показывает, что наибольшее количество туров приходится на Алматы и Алматинскую область — 59% от общего числа. На третьем месте по представленности — Астана.

— Мы видим значительный рост числа туров, охватывающих сразу несколько регионов Казахстана: их количество увеличилось почти в 7 раз по сравнению с 2023 годом. Это отражает рост интереса зарубежной аудитории к насыщенным и более продолжительным маршрутам. В целом результаты исследования показывают, что Казахстан заметно усилил свое присутствие на ключевых рынках. Также, на основе результатов туроператоры могут точнее оценить потенциал и новые возможности для развития, — отметила директор департамента развития турпродуктов АО «НК «Kazakh Tourism» Маржан Траиспаева.

Исследование интересов зарубежной аудитории также демонстрирует различия в структуре спроса на казахстанские туристские продукты. Европейские путешественники отдают предпочтение экоприключенческим маршрутам, этнокультурным программам и городским турам. Туристы из КНР проявляют высокий интерес к трансграничным и комбинированным путешествиям. На платформе Ctrip почти половина всех найденных туров включает маршруты сразу по нескольким странам в регионе.

Южнокорейские гости чаще выбирают эко-приключенческие туры и разнообразные смешанные программы, сочетая активный отдых с культурными и природными локациями. Путешественники из стран Персидского залива преимущественно ориентируются на городские туры с элементами эко- и этно-туризма.

Ранее сообщалось, что гостиницы Алматы приняли 1,8 млн туристов с начала года.