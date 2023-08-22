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    13:45, 22 Август 2023 | GMT +6

    Казахстан совместно с Россией изучает газификацию севера и востока страны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рабочая группа, в состав которой вошли эксперты от казахстанской компании «QazaqGaz» и российского «Газпрома», изучают варианты газификации севера и востока Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно учесть объемы, потребителя, топологию, рассчитать режимы, речь идет о строительстве потенциального газопровода из России в Китай через территорию Казахстана, пройдет ли он по одному или второму маршруту, какие будут ответвления. Там много технических вопросов, на которые специалисты должны ответить. «QazaqGaz», «Газпром» работают и мы ждем результатов. Я думаю, что до конца года мы должны получить полную картину, понимание в этом вопросе», - сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах заседания Правительства РК.

    Он добавил, что сейчас решения никакого нет. В зависимости от того, какие варианты будут предложены, будет решаться вопрос о поэтапной газификации.

    Ранее сообщалось, что в Правительстве РК выбирают между поставкой в регионы отечественного газа и импортом голубого топлива из России. Первый вариант подразумевает строительство газопровода Рудный – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск – Зайсан. Второй вариант изучается совместно с российским «Газпромом» в рамках разработки предварительного ТЭО по строительству газопровода Российская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика.

    Напомним, сегодня в Алматинской области прошли общественные слушания по вопросу строительства атомной электростанции в районе поселка Улкен.


    Теги:
    Атомная станция Другие государственные органы Россия Строительство Газификация Энергетика
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