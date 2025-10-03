Казахстан совместно с компанией 01ai запустили языковую модель AlemLLM

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, венчурных инвестиций, развития конкурентоспособной экосистемы стартапов и привлечения глобальных технологических партнеров.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ли Кай Фу за активное участие в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и мероприятиях форума Digital Bridge 2025.

Президент был проинформирован о совместном запуске казахстанской стороной и компанией 01ai языковой модели AlemLLM, а также других перспективных направлениях сотрудничества в целях развития экосистемы искусственного интеллекта.