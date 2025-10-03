РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:39, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан совместно с компанией 01ai запустили языковую модель AlemLLM

    Глава государства принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял генерального директора Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу
    Фото: Акорда

    В ходе встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации, венчурных инвестиций, развития конкурентоспособной экосистемы стартапов и привлечения глобальных технологических партнеров.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ли Кай Фу за активное участие в работе Совета по развитию искусственного интеллекта и мероприятиях форума Digital Bridge 2025. 

    Президент был проинформирован о совместном запуске казахстанской стороной и компанией 01ai языковой модели AlemLLM, а также других перспективных направлениях сотрудничества в целях развития экосистемы искусственного интеллекта.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда Сотрудничество Искусственный интеллект ИИ
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают