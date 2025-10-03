Через пять лет ИИ превзойдет 90% людей в 90% задач — Ли Кай-Фу

По его словам, ожесточенная гонка между крупнейшими мировыми технологическими компаниями заставляет их жертвовать безопасностью своих моделей ради максимально быстрого опережения конкурентов.

— Они действительно не уделяют должного внимания созданию безопасных и контролируемых моделей. Движутся слишком быстро, без надлежащего тестирования систем, — подчеркнул он, добавив, что такая безответственность может привести к масштабному кризису, который станет серьезным предупреждением для всей отрасли.

Кай-Фу Ли отметил, что устойчивое развитие искусственного интеллекта невозможно без взаимного доверия между государством и бизнесом.

— Задача заключается в том, чтобы законодательство не душило бизнес, а бизнес был ответственным и внушал надежду. Тогда государство продолжит доверять, — подчеркнул он.

Кроме того, он указал, что использование ИИ в социальных сетях усиливает риски, поскольку рекламные модели часто ориентированы исключительно на прибыль, игнорируя интересы пользователей, даже если речь идет о контенте, связанном с войнами или трагическими событиями. По его мнению, необходимо создать механизмы привлечения корпораций к ответственности за последствия применения таких технологий. Среди возможных решений он назвал судебные иски, а также создание платформ ответственности, функционирующих по аналогии с финансовыми регуляциями.

— Социальные сети сейчас избегают ответственности, при этом зарабатывая на рекламе. Но нам нужен более жесткий контроль, подобный тому, что существует в сфере кредитных карт: если компания терпит убытки из-за мошенничества, она сама начинает предотвращать его, — пояснил эксперт.

Говоря о будущем технологий, Кай-Фу Ли отметил, что возможны разные сценарии — от появления сверхинтеллектуальных моделей, которые могут попасть в руки злоумышленников или использоваться для контроля общества, до пробуждения индустрии и создания безопасных систем, надежно интегрированных в экономические и социальные процессы. Самым оптимистичным исходом он назвал появление ИИ, глубоко встроенного в человеческие ценности и привычки, способствующего улучшению общества.

Отвечая на вопрос об искусственном общем интеллекте (AGI) — гипотетическом типе ИИ, способном выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне человека, — Кай-Фу Ли отметил, что не разделяет классическую теорию, предпочитая более прагматичное определение: момент, когда ИИ превзойдет 90% людей в 90% задач.

— Я считаю, что это произойдет примерно через пять лет. Искусственный интеллект развивается быстрее, чем мы ожидаем, — заключил он.

