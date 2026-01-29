Казахстан сохраняет лидерство по привлеченным инвестициям в Центральной Азии — ЕБРР

— Казахстан определенно занимает лидирующие позиции по этому показателю в регионе Центральной Азии. ЕБРР гордится тем, что является партнером иностранных инвесторов, вкладывающих средства в различные отрасли национальной экономики, — отметил он в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, проведенном Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

В качестве конкретных примеров реализованных инициатив за прошлый год отмечены:

проект в фармацевтической отрасли, направленный на развитие локального производства;

обеспечение финансирования в секторе производства пищевых добавок;

поддержка международных и европейских компаний, инвестирующих в Казахстан для расширения производственных мощностей и повышения конкурентоспособности страны.

Подчеркнута роль Совета иностранных инвесторов как ключевой платформы диалога между государством и крупнейшими инвесторами.

Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» объединяет ведущих участников инвестиционного рынка и способствует координации их деятельности.

Ранее Олжас Бектенов, обращаясь к участникам промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего сегодня, заявил, что Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны. В свою очередь, иностранные инвесторы предложили ИИ-решения для энергетики Казахстана.