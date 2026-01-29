РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:13, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан сохраняет лидерство по привлеченным инвестициям в Центральной Азии — ЕБРР

    Казахстан сохраняет лидирующие позиции по объему исторически привлеченных иностранных инвестиций в Центральной Азии. Об этом заявил управляющий директор по Центральной Азии и Монголии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хусейн Озхан, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    управляющий директор по Центральной Азии и Монголии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Хусейн Озхан
    Кадр из видео t.me/KZgovernment

    — Казахстан определенно занимает лидирующие позиции по этому показателю в регионе Центральной Азии. ЕБРР гордится тем, что является партнером иностранных инвесторов, вкладывающих средства в различные отрасли национальной экономики, — отметил он в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, проведенном Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

    В качестве конкретных примеров реализованных инициатив за прошлый год отмечены:

    • проект в фармацевтической отрасли, направленный на развитие локального производства;
    • обеспечение финансирования в секторе производства пищевых добавок;
    • поддержка международных и европейских компаний, инвестирующих в Казахстан для расширения производственных мощностей и повышения конкурентоспособности страны.

    Подчеркнута роль Совета иностранных инвесторов как ключевой платформы диалога между государством и крупнейшими инвесторами.

    Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» объединяет ведущих участников инвестиционного рынка и способствует координации их деятельности.

    Ранее Олжас Бектенов, обращаясь к участникам промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов, прошедшего сегодня, заявил, что Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах и готово совместно находить решения, способствующие вашему успеху и развитию нашей страны. В свою очередь, иностранные инвесторы предложили ИИ-решения для энергетики Казахстана.

    Теги:
    Правительство РК Инвестиции ЕБРР Инвестпроекты Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают