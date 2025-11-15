Казахстан сделал огромный шаг вперед, став самостоятельным центром Евразии — российский эксперт

Российский историк отмечает, что пышность этого приема отражала особое уважение к Президенту Казахстана и продемонстрировала значение Астаны как стратегического партнера Москвы. По словам Шевченко, статус Токаева обусловлен его уникальным дипломатическим опытом.

— Токаев играет роль совершенно уникальную в современном мире, которую он взял на себя и, главное, никто кроме него не может эту роль выполнять. Потому, что Президент ведет диалог с Китаем на китайском языке, с Трампом на английском языке и имеет в своем бэкграунде статус одного из руководителей глобальной структуры коллективной безопасности ХХ века — Организации Объединенных Наций. Именно этим, на мой взгляд, и вызван столь торжественный прием, подчеркивающий высочайший статус Главы Казахстана, как переговорщика и миротворца, — указывает эксперт.

Шевченко добавляет, что этот статус подтверждает и недавний визит Токаева в Вашингтон, где, по его словам, Президент Казахстана исполнил «миссию исторического масштаба».

По мнению историка, анализирующего международные встречи Президента нашей страны, Казахстан успешно выполняет роль Средней державы.

— В стратегическом и политическом евразийском глобальном измерении, Казахстан сделал огромный шаг вперед. Стал фактически новым самостоятельным центром Евразии и я это приветствую, — отметил Шевченко.

По его словам, достигнутые в ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева соглашения в Москве восприняты позитивно. Он подчеркивает, что любые интеграционные проекты с Казахстаном в России видит взаимовыгодными и перспективными.

В то же время он отмечает, что нынешний этап внешней политики Казахстана выходит за рамки отдельных договоров. Речь идет о более широком стратегическом курсе — о глобальном суверенитете и обретении исторической преемственности. Все это, по мнению эксперта, отражает долгосрочную и самостоятельную роль Казахстана в регионе.

По мнению эксперта Казахстан выстраивает стратегическую линию как срединной евразийской державы, абсолютно уникальной по своему характеру.

— Казахи являются единственным народом на земле, который сочетает в себе духовный менталитет кочевников, степняков — от края неба до края неба, от моря до моря, пока великая степь не кончится и пока конь идет, а также формы западной государственности, — сказал Шевченко.

Казахстан сумел сохранить свое ядро в виде национальной идентичности — прямой итог многовекторной внешней политики. Именно она стала инструментом защиты субъектности страны на протяжении более чем 30 лет, включая период глубокой экономической турбулентности в регионе после обретения независимости.

— Сегодня, на мой взгляд, Казахстан перешел на совсем другой уровень и сделал шаг к тому, чтобы стать реально срединным евразийским государством, центром. В стратегической перспективе полной адаптацией для Казахстана и не только, я бы назвал Улус Джучи — наследие Чингизхана, — резюмировал спикер.

Напомним, 11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Российскую Федерацию. По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.