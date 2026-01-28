Казахстан с вероятностью 90% выиграет в международном споре по Карачаганаку — эксперт

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что нефтяные компании, разрабатывающие Карачаганак, могут обязать выплатить Правительству Казахстана компенсацию в размере до 4 млрд долларов.

— В целом проект Карачаганак работает на основе соглашения о разделе продукции. Это означает, что все вложенные средства должны окупаться за счет добытой нефти. В период с 2010 по 2018 годы возник спор по расчету расходов инвесторов, и компетентный орган Правительства — компания PSA — от имени государства подал иск в международный арбитраж. Суть претензии заключается в том, что инвесторы завысили бюджет тендерных проектов и потратили чрезмерные суммы. Подсчитано, что за девять лет было незаконно потрачено около четырех-пяти миллиардов долларов. В связи с этим иск был принят к рассмотрению, и международный арбитраж начал изучение дела, — вспоминает эксперт.

По его словам, если суд окончательно встанет на сторону Казахстана, все инвесторы будут обязаны разделить и выплатить компенсацию.

— Точная сумма пока не определена, но речь идет о выплате в пределах двух-четырех миллиардов долларов. Следовательно, каждый инвестор должен будет внести свою долю в соответствии с участием в проекте. Если суд вынесет окончательное решение, компенсация будет выплачена в этом году. Инвесторы могут подать апелляцию в случае вынесения решения. Однако я уверен, что международные арбитры при повторном рассмотрении также примут решение в пользу Казахстана. Вероятность победы страны составляет как минимум 70-90 процентов. В этом нет никаких сомнений, — говорит Нурлан Жумагулов.

Он также прокомментировал основной арбитражный процесс вокруг Карачаганакского месторождения.

— Проект Карачаганак рассматривается и в других арбитражных делах. В наиболее значимом из них заявлена сумма игнорируемых расходов в размере 13,5 миллиардов долларов. Казахстан утверждает, что инвесторы неправильно провели тендер на эту сумму, и поэтому при разделе нефти эти расходы учитываться не будут. Кроме того, Казахстан указывает, что из-за действий инвесторов не удалось достичь производственной мощности в полтора миллиона баррелей нефти, а поскольку инвесторы остановились на первой фазе проекта, страна лишилась потенциальных доходов до 150 миллиардов долларов. Я считаю, что положительный исход этого дела по Карачаганаку в будущем обязательно благоприятно скажется на проекте Кашаган, — отметил эксперт.

Нурлан Жумагулов подчеркнул, что результат арбитражного разбирательства станет важным сигналом для всех компаний, разрабатывающих казахстанскую нефть.

— Если говорить о влиянии на переговоры по продлению сроков трех крупных проектов (Узень, Кашаган, Карачаганак), это дело можно рассматривать как общий сигнал. Казахстан больше не «банановое» государство. Он демонстрирует, что на международном уровне, через арбитражную трибуну, способен отстаивать свои позиции. Если контракты будут продлены с текущими инвесторами, Казахстан сможет полностью потребовать соблюдения своих новых условий. Именно это я и называю сигналом. Международные арбитры признают правомерность требований Казахстана, — отметил эксперт.

Министерство энергетики пока воздерживается от каких-либо комментариев, пишет Bloomberg.

— Все материалы, связанные с данным арбитражем, включая сведения о деталях дела, окончательные соглашения о разделе продукции, а также арбитражное соглашение между сторонами, являются конфиденциальными, и соблюдение режима конфиденциальности обязательно для всех участников процесса. В связи с этим Министерство энергетики не имеет права раскрывать информацию по рассматриваемому делу, предоставлять разъяснения, высказывать мнение или обсуждать его до снятия соответствующих ограничений. До изменения режима конфиденциальности предоставление дополнительной информации невозможно, — указано в официальном ответе.

