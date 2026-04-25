Казахстан развивает углеродное земледелие для сохранения почв

Как было отмечено, для обеспечения качественного мониторинга в Казахстане создана единая почвенная служба на базе предприятия «Государственный институт проведения работ по обследованию земель». В рамках создания электронных карт ведомство уже актуализировало сведения на площади 53,5 млн га. Согласно последним данным, площадь фактически деградированных земель в стране составляет 2,7 млн га.

— Сегодня изменения климата — это уже не прогноз на будущее, а реальность, с которой сталкивается Казахстан и весь мир. Рост температуры, учащение засух, изменение режима осадков и экстремальные погодные явления напрямую влияют на сельское хозяйство. В этих условиях вопросы землепользования выходят на первый план как один из ключевых инструментов адаптации. Для Казахстана климатические вызовы носят системный характер. Они затрагивают не только природную среду, но и экономику, продовольственную безопасность и социальную стабильность, — отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев.

В ходе сессии было отмечено, что целью новой национальной политики является внедрение почвосберегающих технологий, развитие регенеративных практик и эффективное управление водными ресурсами. Это позволит укрепить экологическое состояние почв и обеспечить доступ казахстанской продукции на рынки с жесткими экологическими требованиями.

Особый акцент был сделан на развитии углеродного земледелия.

По словам Мансура Ошурбаева, особое место в этой работе занимает почвенный углерод.

— Он играет важную роль как в регулировании климата, так и в поддержании плодородия почв и устойчивости сельского хозяйства. Поэтому Казахстан рассматривает углеродное земледелие как одно из перспективных направлений, которое позволяет сочетать задачи адаптации, повышения продуктивности и снижения выбросов парниковых газов, — добавил Мансур Ошурбаев.

Мы также писали, что площадь пастбищных угодий Казахстана сегодня превышает 183 млн га.