Казахстан входит в число мировых лидеров по площади пастбищ — МСХ

— Общая площадь территории страны, как вы знаете, составляет порядка 272,5 млн гектаров. При этом более 65% территории пригодны для ведения сельского хозяйства. Земля является базовым ресурсом агропромышленного комплекса. Площадь только сельскохозяйственных угодий составляет порядка 219 млн га, что обеспечивает Казахстану шестое место в мире по данному показателю, уступая таким странам, как Китай, США, Австралия, Бразилия и Российская Федерация. Особое место занимает пастбищное угодие. Площадь их превышает 183 млн га, по этому показателю наша страна входит в пятерку мировых лидеров, — сказал вице-министр.

Вместе с тем, как отметил Азат Султанов, наличие значительных земельных ресурсов накладывает высокую ответственность за их рациональное использование и сохранение. В условиях изменения климата усиливаются процессы деградации почв, снижается их продуктивность, что напрямую влияет на устойчивость сельского хозяйства и продовольственную безопасность.

— В этой связи Министерство сельского хозяйства на системной основе проводит работу, направленную на повышение эффективности использования земель, сохранение их качественного состояния и предотвращение дальнейшей деградации. Особое внимание уделяется внедрению современных подходов к управлению земельными ресурсами, развитию мониторинга и переходу к устойчивым моделям землепользования, — добавил вице-министр.

Отметим, что агропромышленный комплекс Казахстана демонстрирует устойчивую положительную динамику за последние три года. Об этом на тематической сессии саммита RES — 2026 сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.