    15:24, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью», передает агентство Kazinform.

    Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью — подписан новый Закон
    Фото: Акорда

    Соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита Главы государства в Туркменистан.

    Как ранее сообщалось, документ создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:

    • Организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование).
    • Коррупционные и экономические преступления.
    • Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность).
    • Предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.

    Сотрудничество осуществляется через:

    • Исполнение взаимных запросов.
    • Обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией.
    • Обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.

    Таким образом, документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций.

    Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем 20 странами. 

    Текст Закона публикуется в печати.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Закон и право Борьба с преступностью Туркменистан
