Казахстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью», передает агентство Kazinform.
Соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита Главы государства в Туркменистан.
Как ранее сообщалось, документ создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:
- Организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование).
- Коррупционные и экономические преступления.
- Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность).
- Предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.
Сотрудничество осуществляется через:
- Исполнение взаимных запросов.
- Обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией.
- Обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.
Таким образом, документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций.
Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем 20 странами.
Текст Закона публикуется в печати.