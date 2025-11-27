Казахстан ратифицировал соглашение с Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью

Соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита Главы государства в Туркменистан.

Как ранее сообщалось, документ создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:

Организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование).

Коррупционные и экономические преступления.

Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность).

Предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.

Сотрудничество осуществляется через:

Исполнение взаимных запросов.

Обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией.

Обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.

Таким образом, документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций.

Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем 20 странами.

Текст Закона публикуется в печати.