Казахстан продлил запрет на вывоз бычков КРС еще на полгода

— Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза бычков крупного рогатого скота, — говорится в документе.

Приказ вступил в силу. Предыдущий полугодовой запрет, наложенный в ноябре 2025 года, прекратил свое действие.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал сроки возможного снятия ограничений по ввозу скота и мясной продукции из России. Напомним, в феврале 2026 года Казахстан ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из нескольких регионов России в целях недопущения заноса и распространения особо опасных заболеваний.