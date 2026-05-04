KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан продлил запрет на вывоз бычков КРС еще на полгода

    Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    КРС, скот, бык
    Фото: МСХ РК

    — Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза бычков крупного рогатого скота, — говорится в документе. 

    Приказ вступил в силу. Предыдущий полугодовой запрет, наложенный в ноябре 2025 года, прекратил свое действие.

    Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в кулуарах Мажилиса прокомментировал сроки возможного снятия ограничений по ввозу скота и мясной продукции из России. Напомним, в феврале 2026 года Казахстан ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота и продукции животноводства из нескольких регионов России в целях недопущения заноса и распространения особо опасных заболеваний.

     

    Айдарбек Сапаров Запрет на вывоз Минсельхоз Сельское хозяйство Скот
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор