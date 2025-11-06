Казахстан продлил ограничения на вывоз овец, коз и бычков

Первым документом вводится запрет на вывоз с территории РК бычков в срок по 30 апреля 2026 года включительно.

Вторым приказом вводятся количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев в срок по 30 апреля 2026 года включительно. Из них:

для откормочных площадок - 60 000 голов;

для товаропроизводителей - 60 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 4 месяцев с территории РК составляет в разовом и совокупном количестве не более 30% от мощности откормочной площадки, а на одного товаропроизводителя - не более 500 голов на весь период действия квоты.

Для откормочных площадок мощностью 5000 голов и более лимит на вывоз баранчиков не должен превышать 1500 голов на весь период действия квоты.

Распределение количества квот осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

На момент распределения квоты фактическое количество поголовья, находящегося на откормочной площадке или у товаропроизводителя, должно составлять в два раза больше от запрашиваемого объема квоты, зарегистрированного при подаче заявки на карантинирование.

Данные о мощностях откормочных площадок формируются по информации местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения.

Животные, планируемые к вывозу, должны быть зарегистрированы в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных за заявителем - откормочной площадкой или товаропроизводителем не ранее чем за 3 месяца до постановки на карантин.

Уполномоченный орган на своем интернет-ресурсе размещает итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз баранчиков старше 4 месяцев, с указанием количества распределенных квот.

Приказы вводятся в действие с 5 ноября 2025 года.

Ранее запрет на вывоз бычков с территории страны вводился до 30 октября текущего года.