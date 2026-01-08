Казахстан привлек 439,7 млрд долларов инвестиций за 20 лет

Согласно статистике Национального Банка РК, за период с 2005 года по сентябрь 2025 года в экономику Казахстана привлечено 439,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Вклад стран Организации тюркских государств составил 6,3 млрд долларов.

За девять месяцев 2025 года в экономику Казахстана пришло 14,9 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Это на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

— На сегодня перед Правительством поставлена задача по удвоению роста экономики к 2029 году. Основным фактором реализации данной цели является привлечение не менее 150 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, а также доведение уровня инвестиций в основной капитал до 23% от ВВП к 2029 году, — сообщил Дарбаев.

По его словам, для создания системы поддержки и стимулирования инвестиций в декабре 2025 года была принята Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Согласно документу, капиталовложения будут привлекать в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

