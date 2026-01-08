РУ
    13:37, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан привлек 439,7 млрд долларов инвестиций за 20 лет

    Вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев отчитался об объемах инвестиций в экономику Казахстана за последние 20 лет, а также о притоке средств в 2025 году на заседании третьей Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заседание третьей Генеральной Ассамблеи Союза тюркских торгово-промышленных палат
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Согласно статистике Национального Банка РК, за период с 2005 года по сентябрь 2025 года в экономику Казахстана привлечено 439,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Вклад стран Организации тюркских государств составил 6,3 млрд долларов.

    За девять месяцев 2025 года в экономику Казахстана пришло 14,9 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Это на 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    — На сегодня перед Правительством поставлена задача по удвоению роста экономики к 2029 году. Основным фактором реализации данной цели является привлечение не менее 150 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, а также доведение уровня инвестиций в основной капитал до 23% от ВВП к 2029 году, — сообщил Дарбаев.

    По его словам, для создания системы поддержки и стимулирования инвестиций в декабре 2025 года была принята Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Согласно документу, капиталовложения будут привлекать в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

    Ранее мы писали о том, какие страны инвестировали больше всего в 2025 году. 

    Теги:
    Организация тюркских государств Инвестиции Миннацэкономики ОТГ Тюркский инвестиционный фонд
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
