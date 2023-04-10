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Казахстан приветствует усилия Азербайджана и Армении по заключению мирного договора

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2023, 18:56
Казахстан приветствует усилия Азербайджана и Армении по заключению мирного договора Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще раз озвучил позицию Казахстана касательно взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства еще раз поблагодарил Ильхама Алиева за визит в нашу страну.

«В целом, у нас имеется общее понимание необходимости продолжения взаимной поддержки и принятия совместных мер для укрепления стабильности и безопасности в регионе. Как видите, сфера обсуждаемых вопросов была весьма обширная. Еще раз хочу выразить искреннюю признательность Президенту Азербайджана за его визит. Этот визит действительно имеет очень важное значение для успешного продолжения развития взаимоотношений, сотрудничества между нашими странами. Для Казахстана сотрудничество с Азербайджаном было и будет приоритетом. Мы будем делать все возможное для того, чтобы насытить это сотрудничество конкретным содержанием, конкретными договоренностям», - добавил Глава Казахстана.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. По итогам переговоров главы двух государств подписали ряд документов.


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