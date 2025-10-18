РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:29, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан примет женский чемпионат Азии по хоккею

    С 5 по 8 ноября в Усть-Каменогорске пройдет женский чемпионат Азии по хоккею, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу федерации.

    Казахстан примет женский чемпионат Азии по хоккею
    Фото: НОК

    За медали сборная Казахстана поборется с командами Японии, Китая и Южной Кореи.

    Первый в истории континентальный турнир среди женских команд состоялся годом ранее в Китае. Тогда наши девушки завоевали «бронзу», в непростом противостоянии вырвав победу у корейской команды по буллитам.

    Позже соперники встретились в рамках Азиатских игр в феврале этого года. Тогда наши девушки заняли второе место, в матчах плей-офф обыграв принципиальных соперников — Китай и Корею.

    «Золото» завоевали японки, занимающие самое высокое место в женском рейтинге Международной федерации, которые также выиграли квалификационный турнир, завоевав путевку на зимние Олимпийские игры-2026.

    Напомним, Азамат Айтхожин возглавил федерацию хоккея Казахстана.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Женщины Чемпионат Азии Усть-Каменогорск
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают