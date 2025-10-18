Казахстан примет женский чемпионат Азии по хоккею

За медали сборная Казахстана поборется с командами Японии, Китая и Южной Кореи.

Первый в истории континентальный турнир среди женских команд состоялся годом ранее в Китае. Тогда наши девушки завоевали «бронзу», в непростом противостоянии вырвав победу у корейской команды по буллитам.

Позже соперники встретились в рамках Азиатских игр в феврале этого года. Тогда наши девушки заняли второе место, в матчах плей-офф обыграв принципиальных соперников — Китай и Корею.

«Золото» завоевали японки, занимающие самое высокое место в женском рейтинге Международной федерации, которые также выиграли квалификационный турнир, завоевав путевку на зимние Олимпийские игры-2026.

