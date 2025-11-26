РУ
    15:22, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан — пример в сфере защиты прав детей — Региональный директор ЮНИСЕФ

    Государственный советник Ерлан Карин встретился с Региональным директором ЮНИСЕФ Реджиной Де Доминичис, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В Алматы состоялась встреча Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с Региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Реджиной Де Доминичис.

    Ерлан Карин отметил, что вопросы защиты и безопасности детей являются одним из приоритетов государственной политики Казахстана и постоянно находятся в фокусе внимания Главы государства.

    Госсоветник подчеркнул, что в Казахстане выстроены законодательные и институциональные основы в сфере защиты прав детей.

    Принят и реализуется Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей, в соответствии с которым введена ответственность за буллинг и ужесточено наказание за все виды насилия. В результате предпринятых мер фиксируется стабильное снижение особо тяжких преступлений в отношении детей на 30%, против половой неприкосновенности несовершеннолетних на — 12,5%.

    Также были внесены изменения и дополнения в 7 законов по различным аспектам защиты прав детей: по инфраструктуре помощи детям и семьям, жилищному обеспечению, введению мер превенции насилия и суицида. Работа над совершенствованием системы защиты прав детей продолжается.

    Принята и реализуется единая программа воспитательной работы «Адал азамат», на стадии согласования с заинтересованными госорганами находится единая комплексная программа «Қазақстан балалары».

    Наряду с этим, ведется дальнейшее укрепление системы защиты прав ребенка и на региональном уровне: создаются управления по правам ребенка и увеличивается штат органов опеки.

    Реджина Де Доминичис высоко оценила действия Казахстана в области защиты прав детей. Она подчеркнула, что Казахстан является примером в сфере защиты прав детей не только для стран региона, но и для ряда европейских государств.

    Региональный директор офиса ЮНИСЕФ добавила, что Казахстан достиг значительных результатов по отдельным направлениям программы MICS-2024 (мультииндикаторное кластерное исследование), реализуемой ЮНИСЕФ.

    Реджина Де Доминичис дала положительную оценку конкретным механизмам работы по защите прав детей, внедренным в Казахстане, и выразила готовность рекомендовать этот опыт другим странам. По ее словам, позитивные результаты в области защиты детей стали возможны благодаря реформам Главы государства в данной сфере.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и реализации совместных инициатив в интересах будущих поколений.

    Ранее Минпросвещения РК и ЮНИСЕФ выявили угрозы психическому здоровью детей в сети.

