Казахстан получил 3500 тонн гуманитарной помощи из Таджикистана

Из Республики Таджикистан прибыл 61 вагон гуманитарной помощи населению Казахстана, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками. Груз прибыл на железнодорожную станцию «Сарыагаш». Таджикистан направил в Казахстан 15 грузовиков гуманитарной помощи. Всего из Таджикистана принято 3500 тонн гуманитарной помощи. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Караван гуманитарной помощи возглавил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рустам Назарзода. Заместитель директора Агентства государственных материальных ресурсов при Правительстве Республики Таджикистан Сохиб Зиедуллоев торжественно вручил документ о гуманитарной помощи.

— Ситуация в Казахстане огорчила нас. Мы не могли остаться равнодушными. Если в нашей стране возникнет серьезная проблема, то больше всего помощи будет направлять Казахстан. Поэтому по решению Президента Республики Таджикистан мы направили гуманитарный караван. Как стратегические партнеры мы должны поддерживать друг друга, — сказал Р. Назарзода.

На железнодорожной станции «Сарыагаш» делегацию встретили жители области во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сериком Толенбергеновым и заместителем акима Туркестанской области Бейсенбаем Тажибаевым.

Фото: акимат Туркестанской области

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев выразил благодарность народу Таджикистана.

— Из Таджикистана поступила гуманитарная помощь. Ранее помощь поступила из братских стран Центральной Азии — Кыргызстана и Узбекистана. Из Таджикистана доставили строительные материалы и продукты питания. Благодарим соседнюю страну! Пусть дружба между нашими государствами будет длиться вечно, — сказал заместитель акима области.

В мероприятии приняли участие представители таджикского этноса Сарыагашского района, аксакалы и почетные матери. Они чествовали представителей Таджикистана.

Фото: акимат Туркестанской области

Гуманитарный караван отправился в затопленные районы.

Фото: акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

Как сообщалось, Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.

Кыргызстан отправил Казахстану 15 грузовых автомашин с 300 тоннами гуманитарного груза. 14 апреля была отправлена вторая партия гуманитарного груза «Караван помощи» в размере 150 тонн молочной продукции, произведенной в Кыргызстане. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Республику Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков. В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии.