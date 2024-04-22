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    10:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан получил 3500 тонн гуманитарной помощи из Таджикистана

    Казахстан получил 3500 тонн гуманитарной помощи из Таджикистана
    Фото: акимат Туркестанской области

    Из Республики Таджикистан прибыл 61 вагон гуманитарной помощи населению Казахстана, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками. Груз прибыл на железнодорожную станцию «Сарыагаш». Таджикистан направил в Казахстан 15 грузовиков гуманитарной помощи. Всего из Таджикистана принято 3500 тонн гуманитарной помощи. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Караван гуманитарной помощи возглавил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рустам Назарзода. Заместитель директора Агентства государственных материальных ресурсов при Правительстве Республики Таджикистан Сохиб Зиедуллоев торжественно вручил документ о гуманитарной помощи.

    — Ситуация в Казахстане огорчила нас. Мы не могли остаться равнодушными. Если в нашей стране возникнет серьезная проблема, то больше всего помощи будет направлять Казахстан. Поэтому по решению Президента Республики Таджикистан мы направили гуманитарный караван. Как стратегические партнеры мы должны поддерживать друг друга, — сказал Р. Назарзода.

    На железнодорожной станции «Сарыагаш» делегацию встретили жители области во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сериком Толенбергеновым и заместителем акима Туркестанской области Бейсенбаем Тажибаевым.

    Казахстан получил 3500 тонн гуманитарной помощи из Таджикистана
    Фото: акимат Туркестанской области

    Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев выразил благодарность народу Таджикистана.

    — Из Таджикистана поступила гуманитарная помощь. Ранее помощь поступила из братских стран Центральной Азии — Кыргызстана и Узбекистана. Из Таджикистана доставили строительные материалы и продукты питания. Благодарим соседнюю страну! Пусть дружба между нашими государствами будет длиться вечно, — сказал заместитель акима области.

    В мероприятии приняли участие представители таджикского этноса Сарыагашского района, аксакалы и почетные матери. Они чествовали представителей Таджикистана.

    Казахстан получил 3500 тонн гуманитарной помощи из Таджикистана
    Фото: акимат Туркестанской области

    Гуманитарный караван отправился в затопленные районы.

    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Туркестанской области
    гуманитарная помощь
    Фото: акимат Туркестанской области

    Как сообщалось, Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.

    Кыргызстан отправил  Казахстану 15 грузовых автомашин с 300 тоннами гуманитарного груза. 14 апреля была отправлена вторая партия гуманитарного груза «Караван помощи» в размере 150 тонн молочной продукции, произведенной в Кыргызстане. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики направило более 50 тонн гуманитарной помощи в Республику Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков.  В Атырау прибыла гуманитарная помощь из Грузии.

     

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Гуманитарная помощь Режим ЧС Таджикистан Общество Паводки в Казахстане Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Паводки Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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