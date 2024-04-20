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    13:58, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Казахстане

    Узбекистан направил помощь в районы Казахстана, пострадавшие от паводков
    Фото: пресс-служба премьер-министра Узбекистана

    Из Узбекистана в Казахстан направлены 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей районов, пострадавших от паводков. По данным источника «Газеты.uz», отправлено 100 тонн груза на 10 млрд сумов, передает агентство Kazinform.

    По поручению президента Шавката Мирзиёева из Узбекистана в Казахстан направлена гуманитарная помощь для жителей районов, пострадавших от паводков. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Абдуллы Арипова.

    Узбекистан направил помощь в районы Казахстана, пострадавшие от паводков
    Фото: пресс-служба премьер-министра Узбекистана

    На основании распоряжения Кабинета министров был сформирован гуманитарный груз из 15 грузовиков и определены организационные вопросы по доставке груза. Его сопроводит рабочая группа во главе с советником президента Турсинханом Худайбергеновым.

    Узбекистан направил помощь в районы Казахстана, пострадавшие от паводков
    Фото: пресс-служба премьер-министра Узбекистана

    В состав помощи вошли продукты питания, одежда для детей и взрослых, матрасы, одеяла, подушки, гигиенические средства, палатки со специальным оборудованием, наборы резиновых лодок и другие необходимые товары.

    Теги:
    Казахстан Узбекистан Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Международные отношения Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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