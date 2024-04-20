Узбекистан направил гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Казахстане

Из Узбекистана в Казахстан направлены 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей районов, пострадавших от паводков. По данным источника «Газеты.uz», отправлено 100 тонн груза на 10 млрд сумов, передает агентство Kazinform.

По поручению президента Шавката Мирзиёева из Узбекистана в Казахстан направлена гуманитарная помощь для жителей районов, пострадавших от паводков. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Абдуллы Арипова.

Фото: пресс-служба премьер-министра Узбекистана

На основании распоряжения Кабинета министров был сформирован гуманитарный груз из 15 грузовиков и определены организационные вопросы по доставке груза. Его сопроводит рабочая группа во главе с советником президента Турсинханом Худайбергеновым.

Фото: пресс-служба премьер-министра Узбекистана

В состав помощи вошли продукты питания, одежда для детей и взрослых, матрасы, одеяла, подушки, гигиенические средства, палатки со специальным оборудованием, наборы резиновых лодок и другие необходимые товары.