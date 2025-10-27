РУ
    Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

    Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра внутренних дел генерал-майором полиции Бауыржаном Аленовым приняла участие в церемонии подписания Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, состоявшейся в столице Вьетнама - городе Ханой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: Polisia.kz

    Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение глобального уровня кибербезопасности.

    Фото: Polisia.kz  

    МВД Республики Казахстан активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами.

    Фото: Polisia.kz

    Подписание Конвенции стало важным шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности, совершенствованию национальной системы противодействия киберугрозам и укреплению партнерства с другими странами в сфере кибербезопасности.

    Фото: Polisia.kz  

    Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:

    • оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;

    • эффективнее взаимодействовать при расследовании трансграничных киберпреступлений;

    • надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других угроз в цифровом пространстве.

    Ранее мы писали о том, почему важно присоединение Казахстана к Конвенции ООН о киберпреступности. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform экс-генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предупредил о росте угроз киберпреступности и призвал к укреплению международного сотрудничества в борьбе с ней.

