Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра внутренних дел генерал-майором полиции Бауыржаном Аленовым приняла участие в церемонии подписания Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности, состоявшейся в столице Вьетнама - городе Ханой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение глобального уровня кибербезопасности.
МВД Республики Казахстан активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами.
Подписание Конвенции стало важным шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности, совершенствованию национальной системы противодействия киберугрозам и укреплению партнерства с другими странами в сфере кибербезопасности.
Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:
• оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;
• эффективнее взаимодействовать при расследовании трансграничных киберпреступлений;
• надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других угроз в цифровом пространстве.
