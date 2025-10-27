Казахстан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности 

Документ направлен на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение глобального уровня кибербезопасности.

МВД Республики Казахстан активно участвовало в разработке проекта Конвенции, представляя национальные интересы и внося предложения, направленные на формирование эффективных механизмов взаимодействия между государствами.

Подписание Конвенции стало важным шагом в реализации государственной политики Казахстана по обеспечению цифровой безопасности, совершенствованию национальной системы противодействия киберугрозам и укреплению партнерства с другими странами в сфере кибербезопасности.

Присоединение к Конвенции позволит Казахстану:

• оперативно обмениваться электронными доказательствами с другими странами;

• эффективнее взаимодействовать при расследовании трансграничных киберпреступлений;

• надежнее защищать граждан от интернет-мошенничества, кибератак и других угроз в цифровом пространстве.



Ранее мы писали о том, почему важно присоединение Казахстана к Конвенции ООН о киберпреступности. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform экс-генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предупредил о росте угроз киберпреступности и призвал к укреплению международного сотрудничества в борьбе с ней.