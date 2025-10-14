Создание Министерства ИИ позволит Казахстану оставаться на шаг впереди — бывший генсек Интерпола

Он высоко оценил инициативы Казахстана в кибербезопасности и искусственном интеллекте, отметив, что создание Министерства ИИ и цифрового развития по решению Президента Касым-Жомарта Токаева отражает дальновидный подход к укреплению цифровой безопасности и регионального сотрудничества.

— Во время Вашей работы в Интерполе Вы неоднократно подчеркивали важность регионального партнерства в борьбе с киберпреступностью. Как Вы оцениваете успехи Казахстана в укреплении инфраструктуры кибербезопасности и сотрудничества с соседними странами Центральной Азии в противодействии трансграничным угрозам?

— Необходимо понимать, что угроза киберпреступности лишь растет. Количество таких преступлений стремительно увеличивается во всем мире, и единственный эффективный способ борьбы с этим беспрецедентным по масштабам видом преступности — это создание крепких партнерских связей.

Казахстан добился значительного прогресса в этой сфере. Я помню множество важных встреч, которые страна организовала, что помогло создать альянсы между правоохранительными органами региона и за его пределами. Не менее важны партнерства с частным сектором, поскольку большая часть критически важной информации для успешных расследований находится именно там.

Еще одна сильная сторона Казахстана — помощь другим странам в развитии их возможностей для борьбы с киберпреступностью, включая организацию учебных мероприятий, предоставление ресурсов и специального следственного оборудования. Чем более сильны и взаимосвязаны наши международные сети реагирования, тем устойчивее становится мировое сообщество в борьбе с постоянно эволюционирующими угрозами.

— Казахстан часто отмечается за активную роль в борьбе с терроризмом и за трансграничное сотрудничество правоохранительных органов. Какие уникальные сильные стороны или инициативы Казахстана, с Вашей точки зрения, могут стать примером для других стран?

— За период моей работы с 2014 по 2024 год я наблюдал активное участие Казахстана во всех ключевых направлениях деятельности Интерпола — от оперативной работы и развития потенциала до обучения и стратегического прогнозирования. Казахстан постоянно проявлял инициативу в предвидении будущих криминальных тенденций, обмене разведданными и координации действий правоохранительных органов на региональном и международном уровнях. Эти совместные операции играли решающую роль в эффективном разрушении преступных сетей и привлечении виновных к ответственности.

— Как трансформируются преступления и методы работы правоохранительных органов в эпоху новых технологий? Какие уроки из деятельности Интерпола могут помочь повысить региональную устойчивость к терроризму и киберпреступности?

— Главный урок — это необходимость смотреть в будущее, потому что в правоохранительной деятельности время — наш главный враг. Преступники уже активно используют новейшие технологии, такие как искусственный интеллект. Мы наблюдаем все более сложные фишинговые атаки, создание синтетических медиа и дипфейков в злонамеренных целях.

Правоохранительные органы должны не только готовиться к этим угрозам, но и искать способы использовать те же инструменты для борьбы с ними. Важно обновлять законодательство, нормативные акты и меры по развитию потенциала с той же скоростью, с какой развивается технология. Крепкое региональное сотрудничество и использование глобальных платформ, таких как Интерпол, являются ключевыми. Многие регионы сталкиваются с одними и теми же вызовами и становятся мишенью одних и тех же преступных группировок. Совместные действия, обмен информацией и координация ответных мер — залог эффективного противодействия.

— В последние месяцы Казахстан решительно сосредоточился на развитии искусственного интеллекта и киберинфраструктуры. В частности, в недавнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Министерства искусственного интеллекта. Какие новые возможности это открывает и с какими вызовами предстоит столкнуться?

— Скорость будет и главной возможностью, и главным вызовом. Я приветствую этот дальновидный шаг Правительства, поскольку искусственный интеллект безусловно станет фактором изменений не только в развитии, но и в сфере кибербезопасности. Как и любая технология, искусственный интеллект имеет две стороны. С одной стороны, он обещает прогресс и благополучие, с другой — несет новые риски. Преступники уже используют автономные системы ИИ для проведения масштабных и высокотехнологичных атак. Создание специализированного министерства позволит Казахстану оставаться на шаг впереди этих вызовов, обеспечивая защиту как государственного и частного секторов, так и уязвимых групп населения — молодежи и пожилых. Искусственный интеллект также способен усилить наши оборонительные и ответные возможности, помогая обществу противостоять тем, кто стремится использовать темные стороны цифровизации.

Ранее Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», преобразовав Минцифры в Министерство ИИ и цифрового развития.

Летом этого года в рамках пилотного проекта по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан.