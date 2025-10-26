Конвенция ООН о киберпреступности: к чему присоединяется Казахстан и почему это важно

Документ вводит более широкие определения киберпреступлений и расширяет юрисдикционные полномочия государств-участников. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года в рамках резолюции № 79/243 и стала первым всеобъемлющим международно-правовым инструментом, посвященным преступлениям, совершаемым с применением цифровых технологий.

Конвенция будет открыта для подписания 25 октября 2025 года во Вьетнаме и останется открытой для присоединения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до конца 2026 года.

Документ выходит за рамки традиционных представлений о взломе или несанкционированном доступе к данным. Он охватывает более широкий круг деяний — в том числе использование информационно-коммуникационных систем для содействия таким тяжким преступлениям, как торговля людьми, коррупция и финансирование терроризма. Согласно данным ООН, цифровые сети существенно расширили масштабы и скорость преступной деятельности, что требует согласованных международных мер.

Одной из ключевых особенностей Конвенции является расширение юрисдикции. Государства смогут возбуждать дела не только по преступлениям, совершенным на их территории, но и в случаях, когда граждане или юридические лица страны пострадали за рубежом. Кроме того, документ предусматривает ускоренные процедуры сохранения и обмена электронными доказательствами между правоохранительными органами разных стран.

Несмотря на усиление мер по обеспечению правопорядка, Конвенция подчеркивает, что все действия в ее рамках должны осуществляться с уважением к правам человека, неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений.

Для Казахстана присоединение к Конвенции откроет возможности для более тесного сотрудничества с другими государствами в сфере расследования и судебного преследования киберпреступлений, а также позволит усовершенствовать национальные механизмы работы с цифровыми доказательствами. Кроме того, участие в Конвенции может потребовать адаптации внутреннего законодательства к международным стандартам в области кибербезопасности и правоприменения.

