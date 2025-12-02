Казахстан поднялся на 21 позицию в рейтинге Всемирного банка

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг по показателям статистической эффективности (The Statistical Performance Indicators — SPI), который формируется на основе официально признанных международных источников. Он содержит актуальные и точные данные о мировом развитии, включая национальные, региональные и глобальные оценки.

Показатели статистической эффективности отражают возможности национальной статистической системы страны по таким критериям, как использование данных, предоставляемые услуги, статистические продукты, источники и инфраструктура данных. Диапазон значений — от 0 до 100, где 100 означает высокий уровень.

По данным прошлого года, национальная статистическая система Казахстана получила 84,9 балла из 100. Рост общего показателя произошел за счет улучшения компонентов «Использование данных» — +10, «Источники данных» — +10,2, «Инфраструктура данных» — +10 и «Услуги по предоставлению данных» — +1,1 балла.

В рейтинге SPI-2024 лидируют статистические системы Норвегии, Швеции и Канады.

