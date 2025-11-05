РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:40, 05 Ноябрь 2025

    Первые проекты на заем Всемирного банка будут реализованы в семи городах Казахстана

    В Правительстве состоялась встреча вице-премьера Каната Бозумбаева с делегацией Всемирного Банка, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz. 

    Канат Бозумбаев
    Фото: primeminister.kz

    В ходе встречи обсуждены дальнейшие шаги по реализации Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», а также участие Банка в привлечении прямых иностранных инвестиций

    Всемирный Банк представил доступные инструменты кредитования, условия финансирования и процентные ставки. АО «НУХ «Байтерек» совместно с уполномоченными государственными органами завершает формирование пайплайна проектов по ключевым секторам до 2029 года. Перечень проектов будет направлен во Всемирный Банк для детального изучения и согласования.

    Отдельно рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере систем водоснабжения и водоотведения. Проведен комплексный анализ состояния крупных водоканалов, подготовлена Дорожная карта по развитию услуг водоснабжения и водоотведения. Средства Всемирного Банка планируется направить на установку гидравлической системы, автоматизацию и цифровизацию водоканалов. Первые проекты на заем ВБ будут реализованы в Астане, Актау, Петропавловске, Талдыкоргане, Сарыагаше, Текели и Косшы.

    В дальнейшем предусмотрена разработка еще двух Дорожных карт — по модернизации мелиоративных систем, а также тепловых и энергетических систем.

    В завершении встречи Канат Бозумбаев выразил признательность команде Всемирного Банка за готовность активно участвовать в модернизации стратегически важных инфраструктурных объектов страны.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан получит заем на 42 млрд тенге от Международного банка реконструкции и развития. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
