Казахстан первым в СНГ запустил единую межведомственную радиосеть гражданской защиты

До недавнего времени в Республике Казахстан в силу значительной протяжённости территории система УКВ-радиосвязи формировалась в каждом регионе автономно. Разрозненность технических решений, отсутствие единого стандарта и ограниченные возможности межрегионального взаимодействия существенно снижали эффективность управления подразделениями, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

Возрастающие требования к устойчивости, надёжности и оперативности связи послужили основанием для создания единой централизованной системы УКВ-радиосвязи республиканского уровня.

Для реализации данной задачи была сформирована межведомственная рабочая группа с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

В рамках деятельности рабочей группы были детально рассмотрены и проработаны вопросы организации межведомственной радиосети, включая определение принципов её построения, приоритетных зон радиопокрытия, размещение объектов инфраструктуры, а также этапность реализации проекта с целью повышения эффективности управления и взаимодействия сил и средств.

По итогам принятых решений предусмотрено поэтапное развертывание сети с приоритетным обеспечением радиопокрытия на основной части территории Республики Казахстан, включая ключевые населённые пункты и основные транспортные направления. В течение года были проведены монтажные работы по установке базовых станций.

Реализация поставленной задачи позволила объединить все регионы страны в единую радиосеть и создала условия для её дальнейшего расширения, в том числе за счёт охвата отдалённых районных центров и труднодоступных территорий.

В рамках дальнейшего развития системы в 2026 году предусмотрено приобретение дополнительных базовых станций для обеспечения устойчивого радиосигнала в областных центрах, городах республиканского значения и столице.

С применением диспетчерской платформы SmartOne планируется объединение цифровых ретрансляторов районных подразделений в транкинговую сеть с последующим её наращиванием для обеспечения радиосвязи в крупных сельских населённых пунктах, на удалённых объектах, автодорогах и в лесных массивах.

Следующим значимым этапом развития станет организация связи с использованием коммутационного оборудования HyTalk, которое позволит интегрировать работу корреспондентов транкинговых сетей, сетей широкополосного доступа 3G/4G/LTE и сети Интернет в едином коммуникационном пространстве.

Следует отметить, что Республика Казахстан стала первой страной на пространстве СНГ, реализовавшей радиосеть подобного масштаба и территориального охвата.

Напомним, что подразделения МЧС Казахстана спасли свыше 11 480 человек в 2025 году.