Казахстан переходит на риск-ориентированный контроль трубопроводных систем

По его словам, в стране уже утвержден национальный стандарт и внедрены соответствующие процедуры технического освидетельствования, основанные на риск-ориентированном подходе.

Методология RBI в настоящее время проходит практическую и пилотную апробацию и применяется как на нефтеперерабатывающих заводах, так и в ряде нефтегазовых компаний. В перспективе это позволит полностью перейти на данную технологию контроля.

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов отметил, что внедрение RBI на трех казахстанских НПЗ уже подтвердило свою эффективность.

— Системное применение методологии RBI на отечественных НПЗ — Атырауском, Павлодарском и Шымкентском — доказало эффективность риск-ориентированного подхода. Внедрение этой практики позволило не только снизить вероятность отказов оборудования, но и оптимизировать объемы инспекций, обеспечив рациональное использование ресурсов, — сообщил Ерлан Аккенженов на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте, проведенном Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

С учетом международного опыта Казахстан планирует расширять применение риск-ориентированного технического освидетельствования, в том числе в отношении технологических трубопроводов, с последующей адаптацией под корпоративные стандарты и передовые методы контроля.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана рассказали, как планируют нарастить мощности нефтепереработки на НПЗ в Шымкенте и Атырау, а также на Павлодарском нефтехимическом заводе.