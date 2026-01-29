РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:04, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан переходит на риск-ориентированный контроль трубопроводных систем

    В Казахстане поэтапно внедряется методология Risk Based Inspection (RBI) для трубопроводных систем, предусматривающая техническое освидетельствование с учетом факторов риска, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Риск-ориентированный контроль трубопроводов на НПЗ поэтапно внедряют в Казахстане
    Фото: Правительство РК

    По его словам, в стране уже утвержден национальный стандарт и внедрены соответствующие процедуры технического освидетельствования, основанные на риск-ориентированном подходе.

    Методология RBI в настоящее время проходит практическую и пилотную апробацию и применяется как на нефтеперерабатывающих заводах, так и в ряде нефтегазовых компаний. В перспективе это позволит полностью перейти на данную технологию контроля.

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов отметил, что внедрение RBI на трех казахстанских НПЗ уже подтвердило свою эффективность.

    — Системное применение методологии RBI на отечественных НПЗ — Атырауском, Павлодарском и Шымкентском — доказало эффективность риск-ориентированного подхода. Внедрение этой практики позволило не только снизить вероятность отказов оборудования, но и оптимизировать объемы инспекций, обеспечив рациональное использование ресурсов, — сообщил Ерлан Аккенженов на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте, проведенном Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

    С учетом международного опыта Казахстан планирует расширять применение риск-ориентированного технического освидетельствования, в том числе в отношении технологических трубопроводов, с последующей адаптацией под корпоративные стандарты и передовые методы контроля.

    Ранее в Министерстве энергетики Казахстана рассказали, как планируют нарастить мощности нефтепереработки на НПЗ в Шымкенте и Атырау, а также на Павлодарском нефтехимическом заводе.

    Теги:
    Технологии Правительство РК Минэнерго РК Энергетика НПЗ Нефть Ерлан Аккенженов
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают