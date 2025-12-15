Увеличение мощностей Шымкентского НПЗ: ТЭО разработают до конца года
В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, как планируют нарастить мощности нефтепереработки на НПЗ в Шымкенте и Атырау, а также на Павлодарском нефтехимическом заводе, передает корреспондент агентства Kazinform.
На сегодняшний день совокупная мощность всех НПЗ в Казахстане составляет 18 млн тонн. В перспективе Минэнерго планирует увеличить нефтепереработку до 39 млн тонн.
– Первое – это расширение Шыментского НПЗ. До конца года мы планируем перейти на ТЭО (технико-экономическое обоснование – прим. ред.) этого проекта. Это большой шаг. То есть, переход к ТЭО это означает, что мы переходим именно полноценно к исполнению этого проекта, – сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
Также у Минэнерго в планах расширить мощности Павлодарского нефехимического завода.
– У нас есть договоренность с российской стороной. В случае необходимости мы также сможем провести дополнительные своп-операции, обменные операции нефтью. Мы обеспечим этот завод дополнительными 3 млн тонн нефти, – пояснил Аккенженов.
Кроме того ведомство намерено увеличить мощности за счет расширения «узкого горлышка» на Атырауском НПЗ, что позволит загружать полупродукт сразу в установки, которые выпускают готовое топливо. В результате на предприятии будут производить качественный дизель, который будет соответствовать экологическим требованиям.
Ранее в Минэнерго сообщали, что до 2040 года в Казахстане планируют запустить новый крупнотоннажный завод мощностью 10 млн тонн переработки нефти, а также увеличить совокупные перерабатывающие мощности с 30 до 40 млн тонн в год.