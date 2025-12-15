РУ
    12:52, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Увеличение мощностей Шымкентского НПЗ: ТЭО разработают до конца года

    В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, как планируют нарастить мощности нефтепереработки на НПЗ в Шымкенте и Атырау, а также на Павлодарском нефтехимическом заводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Минэнерго подводит итоги года
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На сегодняшний день совокупная мощность всех НПЗ в Казахстане составляет 18 млн тонн. В перспективе Минэнерго планирует увеличить нефтепереработку до 39 млн тонн.

    – Первое – это расширение Шыментского НПЗ. До конца года мы планируем перейти на ТЭО (технико-экономическое обоснование – прим. ред.) этого проекта. Это большой шаг. То есть, переход к ТЭО это означает, что мы переходим именно полноценно к исполнению этого проекта, – сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Также у Минэнерго в планах расширить мощности Павлодарского нефехимического завода.

    – У нас есть договоренность с российской стороной. В случае необходимости мы также сможем провести дополнительные своп-операции, обменные операции нефтью. Мы обеспечим этот завод дополнительными 3 млн тонн нефти, – пояснил Аккенженов.

    Кроме того ведомство намерено увеличить мощности за счет расширения «узкого горлышка» на Атырауском НПЗ, что позволит загружать полупродукт сразу в установки, которые выпускают готовое топливо. В результате на предприятии будут производить качественный дизель, который будет соответствовать экологическим требованиям.

    Ранее в Минэнерго сообщали, что до 2040 года в Казахстане планируют запустить новый крупнотоннажный завод мощностью 10 млн тонн переработки нефти, а также увеличить совокупные перерабатывающие мощности с 30 до 40 млн тонн в год. 

