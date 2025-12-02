Мощности нефтепереработки планируется удвоить в Казахстане в течение 15 лет

По его словам, по итогам 2024 года объем переработки нефти составил 17,9 млн тонн, и в текущем году план остается на том же уровне.

Министр отметил, что сегодня НПЗ отличаются высоким уровнем цифровизации с применением лучшими американских и японских автоматизированных систем управления технологическими процессами — Honeywell и Yokogawa.

В соответствии с Концепцией развития нефтеперерабатывающей отрасли начаты работы по увеличению объемов нефтепереработки с 18 до 30 млн тонн в год в период с 2025 по 2032 годы, за счет проектов расширения обрабатывающих мощностей.

— К 2040 году планируется запуск нового крупнотоннажного завода мощностью 10 миллионов тонн переработки нефти в современной топливно-нефтехимической конфигурации и доведение перерабатывающих мощностей с 30 до 40 миллионов тонн. Глубина переработки нового завода составит 95 процентов. Реализация данных проектов позволит на 100 процентов обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в горюче-смазочных материалов, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны, — добавил министр.

По итогам 2024 года объем производства нефтепродуктов составил 14,52 млн тонн, в текущем году планируется произвести 14,55 млн тонн продукции.

— До 2040 года планируется увеличение производства нефтепродуктов с 14,52 до 29,2 миллиона тонн. Итоговые значения выработки нефтепродуктов будут зависеть от завершенности предпроектной и проектной документации и потребности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, к 2040 году ожидается устойчивое улучшение качества нефтепродуктов с текущего экологического стандарта К4 до К5+ и экспорт на внешние рынки, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан и страны ОПЕК+ договорились о параметрах добычи на январь–март 2026 года.