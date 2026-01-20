Казахстан переходит к системному управлению несырьевым экспортом

Для этого страна переходит от разрозненных мер поддержки экспорта к системному отраслевому управлению, выстраивая полные экспортные цепочки от сырья и переработки до логистики и целевых рынков.

В Астане прошло первое в этом году заседание экспортного штаба по продвижению несырьевого экспорта под председательством вице-министра торговли и интеграции РК Айдара Абилдабекова.

В центре внимания новые подходы к развитию экспорта агропромышленной продукции и снятию системных барьеров, с которыми сталкиваются казахстанские производители на внешних рынках.

В 2025 году работа экспортного штаба перешла в качественно новый формат. Если ранее обсуждения носили точечный характер, то с мая по декабрь на базе QazTrade было проведено пять отраслевых заседаний, каждое из которых было посвящено конкретным товарным группам: продукции АПК, масложировой отрасли, переработке зерна, меду, а также промышленной и IT-продукции. Итогом стала переориентация штаба на выработку системных решений, основанных на реальной экономике отраслей.

Ключевым результатом этой работы стала разработка Дорожной карты развития экспорта продукции масложировой отрасли на 2026–2028 годы. Впервые отрасль была рассмотрена по всей цепочке создания добавленной стоимости. В рамках подготовки документа проведена диагностика более 30 предприятий, занимающихся выращиванием масличных культур в северных, восточных и юго-восточных регионах страны, а также переработкой в Абайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Жетысу и Алматинской областях.

В работе приняли участие более 50 представителей государственного и частного сектора, обеспечена кооперация трёх профильных министерств и использована международная методология Международного торгового центра при поддержке Европейского союза.

Дорожная карта определила измеримые ориентиры развития отрасли, включая рост загрузки перерабатывающих мощностей, расширение географии экспорта и вхождение Казахстана в топ-3 мировых экспортеров подсолнечного масла к 2028 году. Фактически отрасль получила единый, согласованный план действий, ориентированный на спрос внешних рынков.

Полученный опыт стал основой для масштабирования отраслевого подхода на другие направления АПК. В качестве примера на заседании была рассмотрена чечевица — культура, демонстрирующая высокие темпы роста экспорта и превосходящая традиционные зерновые по маржинальности, устойчивости к климатическим рискам и экспортной привлекательности.

Отдельное внимание уделено системным барьерам несырьевого экспорта: приоритизации грузов на железной дороге, процедурам фито- и ветеринарного контроля, регистрации казахстанских компаний в реестрах КНР, возмещению экспортных затрат и доступу к финансовым инструментам поддержки.

— Дорожная карта по развитию экспорта масложировой продукции создала основу для стратегического развития отрасли. Вместе с тем необходимо ускорить включение маслозаводов в реестр товаропроизводителей ЕАЭС и упростить карантинные процедуры, что позволит снизить издержки и нарастить экспортный потенциал, — сообщил представитель ОЮЛ «Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур» Ядыкар Ибрагимов.

Как было отмечено, с момента создания Экспортного штаба проведено порядка 20 заседаний и Форум экспортеров в 2025 году.

— Сформировали реестр проблемных вопросов, который позволяет в «ручном режиме» выносить нерешённые кейсы на уровень Министерства торговли и интеграции, а при необходимости Аппарата Правительства. Заседания штаба решено проводить на регулярной основе, раз в месяц, по отраслевому принципу, — отметил Айдар Абилдабеков.

QazTrade продолжает реализацию программ экспортной акселерации, организацию торгово-экономических миссий, выставок и бизнес-форумов, а также оказание консультационной и финансовой поддержки экспортерам.

В завершение заседания представители экспортного сообщества и отраслевых ассоциаций отметили эффективность нового формата работы Экспортного штаба.

Экспортеры подчеркнули, что такой подход позволяет оперативно находить решения по конкретным кейсам и усиливает взаимодействие бизнеса с государственными органами при выходе на внешние рынки.

В целях поддержки экспортеров в 2025 году были возмещены затраты 109-ти субъектам промышленно-инновационной деятельности на сумму 6,1 млрд. тенге. Расширяется доступ отечественных экспортеров к финансовым ресурсам. По линии Экспортно-кредитного агентства объем финансовой поддержки по итогам 2025 года достиг 650,9 млрд тенге, что почти в 1,9 раза выше уровня 2024 года (336 млрд тенге). При этом акцент делается на торговое и предэкспортное финансирование, объем которого составил 88,4 млрд тенге, увеличившись почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Поддержано 113 экспортеров (доля МСБ — 69%, доля среднего и высокого передела — 87%, (96 в 2024 году).

Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал соглашение ЕАЭС о контроле происхождения экспортных товаров.