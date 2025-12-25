Казахстан нацелен войти в пятерку мировых экспортеров подсолнечного масла

По информации председателя правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Ядыкара Ибрагимова, за 10 месяцев 2025 года экспорт рафинированного масла вырос на 122%, составив более 132 тысяч тонн. Доля продукции высоких переделов в общем объеме зарубежных поставок увеличилась до 25%, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 18%.

Развитию отрасли в 2026 году будет способствовать ввод четырех крупных инвестиционных проектов по рафинации совокупной мощностью 370 тысяч тонн ежегодно. Это позволит Казахстану в ближайшие два-три года укрепить позиции на рынках Центральной Азии и Ближнего Востока.

— Глава государства поставил четкую задачу по развитию глубокой переработки сельхозпродукции. Благодаря реализации данного поручения и поддержке экспорта несырьевых товаров, Казахстан, который ранее был нетто-импортером, за последние годы достиг значительных результатов. В текущем году мы ожидаем занять шестое место в мировом рейтинге. В среднесрочной перспективе наша цель — войти в топ-5, а в дальнейшем закрепиться в тройке крупнейших мировых поставщиков подсолнечного масла, — отметил Ядыкар Ибрагимов.

Напомним, по итогам 2024 года Казахстан вошел в ТОП-10 мировых экспортеров подсолнечного масла, заняв 8-е место по итогам 2024 года.