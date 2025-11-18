Казахстан намерен удвоить торговлю с Эстонией

— Экономическое сотрудничество является одним из ключевых параметров нашего партнерства. Несмотря на небольшой спад наших торговых оборотов, мы с оптимизмом смотрим и ожидаем удвоить наши показатели в торговле, в экономике и укрепить наши экономические отношения, — сказал Президент.

По его словам, сегодня более 80 эстонских компаний успешно работают в Казахстане в сфере логистики, почтовых услуг и аренды электросамокатов.

— Надеюсь, что казахстанско-эстонский бизнес-форум поможет в дальнейшем расширить возможности для сотрудничества и приведет к новым партнерствам между нашими бизнес-сообществами. Мы, еще раз подчеркну, очень ценим ту бизнес-делегацию, которую вы с собой привезли, и планируем во время бизнес-форума обсудить возможности сотрудничества. Казахстан с радостью готов предоставить открытые, прогнозируемые и привлекательные условия для эстонских инвесторов для того, чтобы инвестировать в цифровые инновации, транспорт, логистику, сферу энергетики, критических минералов, продвинутого производства, сельского хозяйства и другие сферы, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в Акорде состоялась встреча двух глав государств в узком составе.