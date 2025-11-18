РУ
    18:17, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан намерен удвоить торговлю с Эстонией

    Казахстан ожидает удвоения показателей торговли с Эстонией. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Эстонии в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан Эстония
    Фото: gov.kz

    — Экономическое сотрудничество является одним из ключевых параметров нашего партнерства. Несмотря на небольшой спад наших торговых оборотов, мы с оптимизмом смотрим и ожидаем удвоить наши показатели в торговле, в экономике и укрепить наши экономические отношения, — сказал Президент. 

    По его словам, сегодня более 80 эстонских компаний успешно работают в Казахстане в сфере логистики, почтовых услуг и аренды электросамокатов. 

    — Надеюсь, что казахстанско-эстонский бизнес-форум поможет в дальнейшем расширить возможности для сотрудничества и приведет к новым партнерствам между нашими бизнес-сообществами. Мы, еще раз подчеркну, очень ценим ту бизнес-делегацию, которую вы с собой привезли, и планируем во время бизнес-форума обсудить возможности сотрудничества. Казахстан с радостью готов предоставить открытые, прогнозируемые и привлекательные условия для эстонских инвесторов для того, чтобы инвестировать в цифровые инновации, транспорт, логистику, сферу энергетики, критических минералов, продвинутого производства, сельского хозяйства и другие сферы, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее в Акорде состоялась встреча двух глав государств в узком составе.

