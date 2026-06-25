Казахстан намерен перенять опыт Таиланда в сфере туризма и гостеприимства

Более 200 тысяч казахстанцев ежегодно посещают Таиланд, и власти Королевства рассчитывают увеличить этот показатель за счет укрепления гуманитарных связей, заявил заместитель Премьер-министра — глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео по итогам переговоров с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел РК Ермеком Кошербаевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Каждый год более 200 тысяч туристов из Казахстана посещают Таиланд. Мы, конечно, хотели бы увеличить данный показатель, расширять связи, увеличивать количество перелетов и делать более удобными и доступными логистические маршруты между нашими странами, — заявил глава МИД Таиланда журналистам после встречи во Дворце Независимости.

По его словам, важную роль в развитии туристических обменов играет действующий между странами безвизовый режим сроком до 30 дней.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Мы бы хотели видеть больше казахстанских туристов в Таиланде. Мы делаем все необходимое для усиления туристического сотрудничества. Безвизовый режим действует для туристических целей и способствует укреплению гуманитарных связей между нашими странами. Я уверен, что в будущем могут быть достигнуты дополнительные визовые послабления, — отметил Сихасак Пхуангкеткео.

При этом министр подчеркнул, что Таиланд заинтересован не только в привлечении туристов из Казахстана, но и в развитии встречного туристического потока.

— Мы изучаем Казахстан. В стране много привлекательных туристических мест, поэтому мы рассматриваем Казахстан как туристический магнит. Хотели бы усилить интерес граждан Таиланда к Казахстану. Уверен, что после моего визита этот процесс получит дополнительный импульс, — сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев отметил высокий уровень развития туристической отрасли Таиланда и выразил заинтересованность в изучении тайского опыта подготовки кадров для сферы гостеприимства.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

— Индустрия гостеприимства в Таиланде находится на очень высоком уровне. Там есть специализированные колледжи и институты, которые готовят специалистов для этой отрасли. Мы обсудили возможность того, что тайские вузы откроют представительства в Казахстане, либо что больше наших граждан смогут проходить обучение в Таиланде. Этот вопрос еще будет прорабатываться, но тема очень интересная. Мы должны учиться тому, чего нам пока не хватает, и брать пример с лучших стран, — заявил глава МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Королевства Таиланд Сихасак Пхуангкеткео прибыл с официальным визитом в Казахстан.

В ходе переговоров Казахстан и Таиланд подписали План совместных действий на 2027–2028 годы.