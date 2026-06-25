Казахстан и Таиланд намерены и дальше укреплять сотрудничество — Ермек Кошербаев

Заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Королевства Таиланд Сихасак Пхуангкеткео прибыл с официальным визитом в Казахстан. По итогам переговоров заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил о результативности встречи и достигнутых договоренностях, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом. Таиланд является для Казахстана близким и надежным партнером в регионе. За последние тридцать лет мы установили динамичное и всестороннее сотрудничество, — сказал Ермек Кошербаев журналистам на брифинге после переговоров во Дворце Независимости.

По его словам, двусторонний товарооборот демонстрирует стабильный рост. В прошлом году этот показатель достиг 255 миллионов долларов США.

— В настоящее время на рынке Казахстана зарегистрировано более 55 компаний с участием тайского капитала. Запуск множества прямых авиарейсов между двумя странами придал импульс развитию связей между нашими гражданами и предпринимателями, — сказал Ермек Кошербаев.

Министр выразил уверенность, что все эти факторы будут способствовать дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества между государствами.

Он также отметил, что Казахстан и Таиланд твердо поддерживают Устав ООН и принципы международного права и придерживаются схожих позиций по многим региональным и глобальным вопросам.

— Мы продолжаем плодотворное взаимодействие в рамках таких многосторонних площадок, как ООН и ее специализированные учреждения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог азиатского сотрудничества, — сказал министр.

Также Ермек Кошербаев отметил, что Казахстан высоко оценивает важную роль Таиланда в продвижении устойчивых инноваций и экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках ЭСКАТО ООН.

Глава внешнеполитического ведомства Таиланда Сихасак Пхуангкеткео также отметил, что видит широкий потенциал для совместной работы с Казахстаном по многим направлениям, включая развитие экономики и сотрудничество со странами Центральной Азии.

— Мы заинтересованы в расширении партнерства на многостороннем уровне. У нас есть ряд международных инициатив и общее видение дальнейшего развития взаимодействия, — отметил министр иностранных дел Тайланда.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для туристов из 93 стран.