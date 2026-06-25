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    Казахстан и Таиланд намерены и дальше укреплять сотрудничество — Ермек Кошербаев

    Заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Королевства Таиланд Сихасак Пхуангкеткео прибыл с официальным визитом в Казахстан. По итогам переговоров заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев заявил о результативности встречи и достигнутых договоренностях, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом. Таиланд является для Казахстана близким и надежным партнером в регионе. За последние тридцать лет мы установили динамичное и всестороннее сотрудничество, — сказал Ермек Кошербаев журналистам на брифинге после переговоров во Дворце Независимости.

    По его словам, двусторонний товарооборот демонстрирует стабильный рост. В прошлом году этот показатель достиг 255 миллионов долларов США.

    — В настоящее время на рынке Казахстана зарегистрировано более 55 компаний с участием тайского капитала. Запуск множества прямых авиарейсов между двумя странами придал импульс развитию связей между нашими гражданами и предпринимателями, — сказал Ермек Кошербаев.

    Министр выразил уверенность, что все эти факторы будут способствовать дальнейшему укреплению долгосрочного сотрудничества между государствами.

    Он также отметил, что Казахстан и Таиланд твердо поддерживают Устав ООН и принципы международного права и придерживаются схожих позиций по многим региональным и глобальным вопросам.

    — Мы продолжаем плодотворное взаимодействие в рамках таких многосторонних площадок, как ООН и ее специализированные учреждения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог азиатского сотрудничества, — сказал министр.

    Также Ермек Кошербаев отметил, что Казахстан высоко оценивает важную роль Таиланда в продвижении устойчивых инноваций и экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках ЭСКАТО ООН.

    Глава внешнеполитического ведомства Таиланда Сихасак Пхуангкеткео также отметил, что видит широкий потенциал для совместной работы с Казахстаном по многим направлениям, включая развитие экономики и сотрудничество со странами Центральной Азии.

    — Мы заинтересованы в расширении партнерства на многостороннем уровне. У нас есть ряд международных инициатив и общее видение дальнейшего развития взаимодействия, — отметил министр иностранных дел Тайланда.

    Ранее сообщалось, что Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для туристов из 93 стран.

    Казахстан Таиланд Ермек Кошербаев Сотрудничество МИД РК Международные отношения
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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