Таиланд отменяет безвизовый въезд на 60 дней для туристов из 93 стран

Кабинет министров Таиланда в среду утвердил масштабный пересмотр визовой политики, фактически отменив действовавшую схему безвизового въезда сроком на 60 дней для граждан 93 стран и территорий, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

По словам генерального директора Департамента консульских дел Мангкона Пратумкэу, ключевым изменением стала полная отмена 60-дневного безвизового режима для всех ранее охваченных стран. Помимо этого, число государств, имеющих право на 30-дневный безвизовый въезд, сокращено с 57 до 54, при этом данная схема теперь предназначена исключительно для туристических целей.

Одновременно введена новая 15-дневная безвизовая схема для туристов из трех стран или территорий, а программа выдачи визы по прибытии существенно сужена: число стран-участниц сокращено с 31 до четырех.

В качестве ключевых целей реформы Министерство иностранных дел назвало упорядочение въездных процедур, соображения национальной безопасности, развитие туристической экономики и принцип дипломатической взаимности. Согласно новым правилам, каждая страна или территория может пользоваться лишь одной визовой схемой, чтобы исключить дублирование привилегий.

Новые правила вступят в силу через 15 дней после официальной публикации в Королевском вестнике.