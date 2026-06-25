Через Таиланд — в АСЕАН: Казахстан подписал новый план сотрудничества

Казахстан и Таиланд подписали План совместных действий на 2027–2028 годы, который станет дорожной картой для углубления двустороннего сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев выступил с заявлением по итогам двусторонних переговоров с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пхуангкеткео.

— Мы всесторонне обсудили актуальную двустороннюю повестку дня и рассмотрели новые возможности ее дальнейшего расширения, — сказал Ермек Кошербаев.

По словам главы МИД РК, значительный потенциал для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Таиландом имеется в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и логистики, зеленой энергетики, стратегических минералов, а также в развитии туристических связей и расширении контактов между гражданами двух стран.

— Сегодня мы подписали План совместных действий на 2027–2028 годы, — сообщил он.

Министр отметил, что этот документ станет практической дорожной картой по углублению и расширению партнерства между двумя государствами по всем приоритетным направлениям.

— Мы рассматриваем Таиланд как важные ворота на рынок АСЕАН. В свою очередь Таиланд получает возможность выхода на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза через Казахстан. Мы придаем большое значение развитию сотрудничества в этом направлении, — сказал Ермек Кошербаев.

Заместитель Премьер-министра — министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео также прокомментировал, что стороны видят значительный потенциал для наращивания взаимных инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах экономики. По его словам, важным фактором для дальнейшего развития сотрудничества является роль Казахстана в международных транспортно-логистических маршрутах.