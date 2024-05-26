Казахстан накрыли снега и ливни

Погода накануне лета решила напомнить казахстанцам, что они живут в резко-континентальном климате, дожди обрушились на несколько городов, где-то прошел снег. Обзор природных явлений в материале агентства Kazinform.

В Акмолинской области сегодня выпал снег.

Обильный снегопад наблюдался в городах Акколь и Ерейментау, а также в других населенных пунктах близ столицы.

Жители Акмолинской области поделились кадрами непогоды в соцсетях.

В мегаполисах Астане и Шымкенте улицы затопило от мощных ливней.

О разрушительных последствиях обрушившегося на Шымкент ливня сообщили в МЧС РК.

— В результате ливневых дождей в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева. Глубина дождевой воды составляет 50 см, — говорится в сообщении МЧС.

В Астане из-за сильного дождя затопило ряд улиц. Видео, где автомобили «по уши» в воде, стали достоянием сети. В акимате столицы объяснили причины подтоплений. Больше всего в столице от воды пострадали дороги в районе ТРЦ Mega Silk Way и по проспекту Туран.

Напомним, «Казгидромет» на выходные прогнозировал осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.