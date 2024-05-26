Казахстан накрыли снега и ливни
Погода накануне лета решила напомнить казахстанцам, что они живут в резко-континентальном климате, дожди обрушились на несколько городов, где-то прошел снег. Обзор природных явлений в материале агентства Kazinform.
В Акмолинской области сегодня выпал снег.
Обильный снегопад наблюдался в городах Акколь и Ерейментау, а также в других населенных пунктах близ столицы.
Жители Акмолинской области поделились кадрами непогоды в соцсетях.
В мегаполисах Астане и Шымкенте улицы затопило от мощных ливней.
О разрушительных последствиях обрушившегося на Шымкент ливня сообщили в МЧС РК.
— В результате ливневых дождей в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева. Глубина дождевой воды составляет 50 см, — говорится в сообщении МЧС.
В Астане из-за сильного дождя затопило ряд улиц. Видео, где автомобили «по уши» в воде, стали достоянием сети. В акимате столицы объяснили причины подтоплений. Больше всего в столице от воды пострадали дороги в районе ТРЦ Mega Silk Way и по проспекту Туран.
Напомним, «Казгидромет» на выходные прогнозировал осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.
— Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов — 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26–27 мая в горных районах южного Казахстана, — говорится в их сообщении.