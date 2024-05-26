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    22:38, 25 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан накрыли снега и ливни

    Казахстан накрыли снега и ливни
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Погода накануне лета решила напомнить казахстанцам, что они живут в резко-континентальном климате, дожди обрушились на несколько городов, где-то прошел снег. Обзор природных явлений в материале агентства Kazinform.

    В Акмолинской области сегодня выпал снег.

    Обильный снегопад наблюдался в городах Акколь и Ерейментау, а также в других населенных пунктах близ столицы.

    Жители Акмолинской области поделились кадрами непогоды в соцсетях.

    В мегаполисах Астане и Шымкенте улицы затопило от мощных ливней.

    О разрушительных последствиях обрушившегося на Шымкент ливня сообщили в МЧС РК.

    — В результате ливневых дождей в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева. Глубина дождевой воды составляет 50 см, — говорится в сообщении МЧС.

    В Астане из-за сильного дождя затопило ряд улиц. Видео, где автомобили «по уши» в воде, стали достоянием сети. В акимате столицы объяснили причины подтоплений. Больше всего в столице от воды пострадали дороги в районе ТРЦ Mega Silk Way и по проспекту Туран. 

    Напомним, «Казгидромет» на выходные прогнозировал осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

    — Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов — 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26–27 мая в горных районах южного Казахстана, — говорится в их сообщении.

    Теги:
    Подтопления Погода Дожди Казахстан Соцсети Погода Шымкента Казгидромет Шымкент Астана Социальные сети Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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