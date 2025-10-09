Казахстан может войти в число лидеров конкурентоспособности - Газиз Абишев

Как сообщалось ранее, швейцарский бизнес-институт IMD поставил Казахстан на 34-е место в рейтинге международной конкурентоспособности экономик.

Политолог проанализировал, как развитие экономики Казахстана оценивают профильные международные институты.

- Всего в рейтинге 69 стран. Лидируют - Швейцария (1), Сингапур (2), Гонконг (3), Дания (4) и Объединённые Арабские Эмираты (5). В общем, государства, прагматически инвестирующие в знания и технологии, создающие оптимальные условия для бизнеса, толератно относящиеся к многообразию своих обществ (в разумных пределах). Страны, на которые нам нужно равняться, о чём я пишу уже несколько лет, - отметил Газиз Абишев.

На 21-м месте в рейтинге Литва, на 33 Эстония, на 38 Латвия.

- Из евразийского пространства в рейтинге представлен лишь Казахстан с его 34 местом. При этом, в 2022 году Казахстан в этом рейтинге был на 43 месте. В 2023 - 37-е, в 2024 - 35-е. И вот, в 2025 - 34-е. Почему так? Исследователи отмечают проблемы с международной торговлей (влияние санкционного противостояния и мировых торговых войн) и ценами (инфляция). Однако, признают внутренний экономический рост и хорошую ситуацию с занятостью, - пояснил политолог.

Газиз Абишев полагает, что тут берётся в расчёт демография - Казахстан не перегружен людьми, и продолжает расти адекватными темпами. Умеренный уровень госдолга. Провозглашаемые приоритеты - индустриализация и инфраструктура, цифровизация, технологии, снижение социальной нагрузки. Плюс - радумная внешняя политика.

При этом политолог отмечает, что швейцарские эксперты высоко оценивают налоговую политику, но пока осторожно относятся к эффективности ответственных институтов.

- Даже если скептически относится к этому рейтингу, считая его щедрым авансом, то всё равно он посылает позитивные сигналы. О том, что Казахстан может войти в число лидеров конкурентоспособности. Главное - сохранить и преумножить квалифицированные кадры, ставить реалистичные цели и выполнять их, - резюмирует он.

Ранее международный эксперт - генеральный директор глобальной сети Cambrian Futures Олаф Дж. Грот - высказался о том, какое место Казахстан займет в мировой гонке ИИ.