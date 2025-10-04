Какое место Казахстан займет в мировой гонке ИИ — международный эксперт

— Казахстан внедрил новую национальную стратегию об искусственном интеллекте. Как вы оцениваете наш путь, наше движение в сторону инноваций?

— Казахстан на очень хорошем этапе, и я скажу почему. В основе любой успешной ИИ-стратегии должна быть общественная осведомленность. Общество должно понимать, что такое искусственный интеллект, нежели быть неосведомленным, не знающим, как им пользоваться, или, что еще хуже, — быть в постоянном страхе от этого. Это действительно база для любой стратегии. Я думаю, Alem-AI и AI-Sana — фундамент того, что делает Казахстан. И это класс!

Следующий слой — предприниматели и ученые. Казахстан — маленькая страна, но у нее есть очень прочный STEM-фундамент, который зародился в советский период и с тех пор непрерывно оттачивался. Если говорить о науке, тут тоже все хорошо. Со стороны предпринимательства же — сейчас его развитие начинает ускоряться, но необходимо увеличить масштаб предпринимательской культуры в Казахстане. Мы уже видим, что это происходит, но, как мы говорим в Америке, «the proof is in the pudding» («доказательство в пуддинге.Чтобы убедиться в качестве пудинга, нужно его съесть» — устойч. выр., прим. автора). Произойдет это в большом масштабе или нет — я все равно остаюсь уверенным и оптимистичным.

— Сегодня вы увидели Международный центр Alem-AI. Что вы можете о нем сказать, что вас впечатлило больше всего?

— Во-первых, я впечатлен фактом, что самый нижний этаж посвящен общественному образованию. То есть любой, кто приезжает в Астану, может зайти бесплатно и изучить, что такое ИИ. Есть разные уровни. Раннее образование, более позднее — в колледжах и университетах. Затем идет предпринимательство. Выше него — наука, а на самом верху — электронное правительство. Ключевые уровни любой ИИ-стратегии представлены в этом здании, и государство не пожалело ресурсов для инвестиций в когнитивную экономику. Все это должно охраняться новым национальным законом об ИИ.

Кадр из видео

— Есть много стран, которые внедряют ИИ в свои процессы. Поделитесь, пожалуйста, примерами государств, которые успешно следуют этой стратегии.

— Конечно, цифровой трансформацией руководит именно государство, это может быть даже полезно. У этого есть хорошие примеры. Например, Эстония, Дания, также Сингапур. У них есть одно общее качество — это маленькие страны. Вы можете поспорить, что их легче цифровизировать, когда разговор идет о Правительстве, потому что некоторые большие страны имеют с этим проблемы. Но это возможность сделать большой скачок, превосходить более сильных соперников с точки зрения глобальной экономики.

Когда речь идет об ИИ-стратегиях, в лидерах — США и Китай, и скорее всего, они продолжат лидировать, потому что они уже далеко впереди. У них есть богатая база данных, их можно использовать для обучения моделей, заключения выводов, чтобы потребители получали правильные решения. Это ключ. Данные — топливо для всего. Хотелось бы отметить, многие страны до сих пор отстают. Приведу пример. У Индии богатый набор данных, они оцифровали свое население, и это хорошая ролевая модель для нас. Сама по себе Индия не лучшая в ИИ, но они хороши с точки зрения данных и цифровизации.

— А данные, как вы сказали, это топливо.

— Точно. Они генерируют топливо.

— Какие рекомендации вы бы могли дать нашей стране в укреплении международного сотрудничества в сфере ИИ?

— Мы должны понимать культуру, организацию и структуру данных, рынок данных. Альянс и партнерство со странами, которые уже начали это делать — как например, ОАЭ со странами, которые уже отлично научились использовать эти данные, но не лучшие в управлении данными, — как например, США, но у которых есть методы цифровизации больших объемов данных. Сохранение баланса между этими двумя видами партнерств — ОАЭ и США — может стать сильным предложением. Другой вид партнерства — вам нужны вычислительные мощности, чипсеты. Мы живем в мире, где из-за геополитики, чипсеты трудно получить. GPU (графические процессоры) тоже очень дорогие. Делиться вычислительными мощностями, потому что не всем странам нужны тысячи GPU в их дата центрах.

— Многие говорят, что искусственный интеллект точно изменит мировую геоэкономику. Как Казахстану лучше встроиться в эти процессы и не оказаться на периферии?

— Я думаю, вы сказали совершенно правильные слова. Быть в середине — значит быть хабом, платформой, с которой могут говорить и другие. В Казахстане развиваются компьютерные мощности, но самое главное — Казахстан приводит европейские и американские университеты, а также азиатские вузы мирового класса. Ваша страна может стать центральным хабом в образовании для Центральной Азии, Южной Азии, региона Персидского залива с фокусом на технологии, науку и ИИ. Вы можете превосходить более сильных соперников. Подумайте о Сингапуре — там небольшая экономика, она тоже находится между геополитическими гигантами, но в конкретных индустриях — логистике и транзите — обошли других конкурентов.

— Вы преподаете в бизнес-школе и работаете с будущими лидерами. Какие навыки должны развивать молодые специалисты и предприниматели сегодня, чтобы быть успешными в эпоху искусственного интеллекта?

— Экспериментируйте, играйте с ИИ. Используйте как можно больше ИИ-инструментов, пробуйте разные проекты с их применением. Преподаватели, профессора и менторы должны подталкивать вас к экспериментам, создавая при этом понятные рамки и гарантии. Только так вы сможете по-настоящему понять, как это работает, и научиться правильно внедрять и управлять этими технологиями. Навыки экспериментирования крайне важны: поддерживайте любопытство, задавайте себе вопросы –что делают эти инструменты, в какие новые сферы я могу войти? Это открывает огромные перспективы для расширения знаний и опыта, рождает стремление к новым достижениям. Нет ничего более вдохновляющего, чем исследовать и открывать новое. Согласны? Будьте предприимчивыми, развивайте навыки. Вы молоды — идите вперед!