Какое место Казахстан займет в мировой гонке ИИ — международный эксперт
На крупнейшем международном технологическом форуме Digital Bridge центральной темой стало развитие искусственного интеллекта. Специальным гостем стал Олаф Дж. Грот, генеральный директор глобальной сети Cambrian Futures, занимающейся анализом технологий, бизнеса и политики. Эксперт, вошедший в Совет по развитию искусственного интеллекта в Казахстане, поделился своим видением будущего ИИ в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly, сообщает корреспондент Kazinform.
— Казахстан внедрил новую национальную стратегию об искусственном интеллекте. Как вы оцениваете наш путь, наше движение в сторону инноваций?
— Казахстан на очень хорошем этапе, и я скажу почему. В основе любой успешной ИИ-стратегии должна быть общественная осведомленность. Общество должно понимать, что такое искусственный интеллект, нежели быть неосведомленным, не знающим, как им пользоваться, или, что еще хуже, — быть в постоянном страхе от этого. Это действительно база для любой стратегии. Я думаю, Alem-AI и AI-Sana — фундамент того, что делает Казахстан. И это класс!
Следующий слой — предприниматели и ученые. Казахстан — маленькая страна, но у нее есть очень прочный STEM-фундамент, который зародился в советский период и с тех пор непрерывно оттачивался. Если говорить о науке, тут тоже все хорошо. Со стороны предпринимательства же — сейчас его развитие начинает ускоряться, но необходимо увеличить масштаб предпринимательской культуры в Казахстане. Мы уже видим, что это происходит, но, как мы говорим в Америке, «the proof is in the pudding» («доказательство в пуддинге.Чтобы убедиться в качестве пудинга, нужно его съесть» — устойч. выр., прим. автора). Произойдет это в большом масштабе или нет — я все равно остаюсь уверенным и оптимистичным.
— Сегодня вы увидели Международный центр Alem-AI. Что вы можете о нем сказать, что вас впечатлило больше всего?
— Во-первых, я впечатлен фактом, что самый нижний этаж посвящен общественному образованию. То есть любой, кто приезжает в Астану, может зайти бесплатно и изучить, что такое ИИ. Есть разные уровни. Раннее образование, более позднее — в колледжах и университетах. Затем идет предпринимательство. Выше него — наука, а на самом верху — электронное правительство. Ключевые уровни любой ИИ-стратегии представлены в этом здании, и государство не пожалело ресурсов для инвестиций в когнитивную экономику. Все это должно охраняться новым национальным законом об ИИ.
— Есть много стран, которые внедряют ИИ в свои процессы. Поделитесь, пожалуйста, примерами государств, которые успешно следуют этой стратегии.
— Конечно, цифровой трансформацией руководит именно государство, это может быть даже полезно. У этого есть хорошие примеры. Например, Эстония, Дания, также Сингапур. У них есть одно общее качество — это маленькие страны. Вы можете поспорить, что их легче цифровизировать, когда разговор идет о Правительстве, потому что некоторые большие страны имеют с этим проблемы. Но это возможность сделать большой скачок, превосходить более сильных соперников с точки зрения глобальной экономики.
Когда речь идет об ИИ-стратегиях, в лидерах — США и Китай, и скорее всего, они продолжат лидировать, потому что они уже далеко впереди. У них есть богатая база данных, их можно использовать для обучения моделей, заключения выводов, чтобы потребители получали правильные решения. Это ключ. Данные — топливо для всего. Хотелось бы отметить, многие страны до сих пор отстают. Приведу пример. У Индии богатый набор данных, они оцифровали свое население, и это хорошая ролевая модель для нас. Сама по себе Индия не лучшая в ИИ, но они хороши с точки зрения данных и цифровизации.
— А данные, как вы сказали, это топливо.
— Точно. Они генерируют топливо.
— Какие рекомендации вы бы могли дать нашей стране в укреплении международного сотрудничества в сфере ИИ?
— Мы должны понимать культуру, организацию и структуру данных, рынок данных. Альянс и партнерство со странами, которые уже начали это делать — как например, ОАЭ со странами, которые уже отлично научились использовать эти данные, но не лучшие в управлении данными, — как например, США, но у которых есть методы цифровизации больших объемов данных. Сохранение баланса между этими двумя видами партнерств — ОАЭ и США — может стать сильным предложением. Другой вид партнерства — вам нужны вычислительные мощности, чипсеты. Мы живем в мире, где из-за геополитики, чипсеты трудно получить. GPU (графические процессоры) тоже очень дорогие. Делиться вычислительными мощностями, потому что не всем странам нужны тысячи GPU в их дата центрах.
— Многие говорят, что искусственный интеллект точно изменит мировую геоэкономику. Как Казахстану лучше встроиться в эти процессы и не оказаться на периферии?
— Я думаю, вы сказали совершенно правильные слова. Быть в середине — значит быть хабом, платформой, с которой могут говорить и другие. В Казахстане развиваются компьютерные мощности, но самое главное — Казахстан приводит европейские и американские университеты, а также азиатские вузы мирового класса. Ваша страна может стать центральным хабом в образовании для Центральной Азии, Южной Азии, региона Персидского залива с фокусом на технологии, науку и ИИ. Вы можете превосходить более сильных соперников. Подумайте о Сингапуре — там небольшая экономика, она тоже находится между геополитическими гигантами, но в конкретных индустриях — логистике и транзите — обошли других конкурентов.
— Вы преподаете в бизнес-школе и работаете с будущими лидерами. Какие навыки должны развивать молодые специалисты и предприниматели сегодня, чтобы быть успешными в эпоху искусственного интеллекта?
— Экспериментируйте, играйте с ИИ. Используйте как можно больше ИИ-инструментов, пробуйте разные проекты с их применением. Преподаватели, профессора и менторы должны подталкивать вас к экспериментам, создавая при этом понятные рамки и гарантии. Только так вы сможете по-настоящему понять, как это работает, и научиться правильно внедрять и управлять этими технологиями. Навыки экспериментирования крайне важны: поддерживайте любопытство, задавайте себе вопросы –что делают эти инструменты, в какие новые сферы я могу войти? Это открывает огромные перспективы для расширения знаний и опыта, рождает стремление к новым достижениям. Нет ничего более вдохновляющего, чем исследовать и открывать новое. Согласны? Будьте предприимчивыми, развивайте навыки. Вы молоды — идите вперед!