Казахстан и Китай увеличили авиарейсы до 152 в неделю

В Пекине Казахстан и Китай обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации. Переговоры провели председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева и заместитель гендиректора Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) Бай Вэньли, передает Kazinform.

Как сообщает Комитет гражданской авиации, стороны согласовали увеличение количества регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков обеих сторон со 124 до 152 в неделю, а также перечень крупных пунктов в Китае для выполнения рейсов с Казахстаном доведен до 11 городов, включая город Чунцин — один из крупнейших транспортно-логистических и промышленных центров Китая.

Фото: КГА

Кроме того, были обсуждены вопроса открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, в том числе китайскими авиакомпаниями, а также открытия третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, оптимизировать маршруты полетов, снизить нагрузку на действующие воздушные трассы и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения между двумя государствами.

Фото: КГА

Также были рассмотрены вопросы выделения слотов в аэропортах Китая для выполнения рейсов казахстанскими авиаперевозчиками, использования воздушного пространства Китая, а также заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

Отмечается, что была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации. Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на расширение воздушного сообщения, повышение транспортной связанности и укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Ранее сообщалось, что из Астаны и Алматы запустят ежедневные рейсы в Анкару.