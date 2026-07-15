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    Казахстан и Китай увеличили авиарейсы до 152 в неделю

    В Пекине Казахстан и Китай обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации. Переговоры провели председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева и заместитель гендиректора Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) Бай Вэньли, передает Kazinform.

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    Фото: pexels

    Как сообщает Комитет гражданской авиации, стороны согласовали увеличение количества регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков обеих сторон со 124 до 152 в неделю, а также перечень крупных пунктов в Китае для выполнения рейсов с Казахстаном доведен до 11 городов, включая город Чунцин — один из крупнейших транспортно-логистических и промышленных центров Китая.

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    Фото: КГА

    Кроме того, были обсуждены вопроса открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, в том числе китайскими авиакомпаниями, а также открытия третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, оптимизировать маршруты полетов, снизить нагрузку на действующие воздушные трассы и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения между двумя государствами.

    а
    Фото: КГА

    Также были рассмотрены вопросы выделения слотов в аэропортах Китая для выполнения рейсов казахстанскими авиаперевозчиками, использования воздушного пространства Китая, а также заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

    Отмечается, что была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере гражданской авиации. Стороны договорились продолжить совместную работу, направленную на расширение воздушного сообщения, повышение транспортной связанности и укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

    Ранее сообщалось, что из Астаны и Алматы запустят ежедневные рейсы в Анкару.

    Самолет Казахстан Авиация Китай Минтранспорта РК КГА
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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