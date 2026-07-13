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    Ежедневные рейсы в Анкару из Астаны и Алматы запустят с августа

    С августа 2025 года авиакомпания AJET увеличит количество рейсов между столицами Казахстана и Турции, сообщили в Министерстве транспорта РК, передает Kazinform.

    Анкара
    Фото: Anadolu

    По данным ведомства, число рейсов по маршрутам Астана — Анкара и Алматы — Анкара вырастет с двух до семи в неделю по каждому направлению.

    В Министерстве транспорта отметили, что на постоянной основе ведется работа по расширению географии международных авиамаршрутов и увеличению частоты полетов по уже действующим направлениям.

    Ожидается, что увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

    Ранее сообщалось, что Air Astana приостанавливает авиасообщение с ОАЭ.

    Самолет Турция Авиация Астана Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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