Ежедневные рейсы в Анкару из Астаны и Алматы запустят с августа

С августа 2025 года авиакомпания AJET увеличит количество рейсов между столицами Казахстана и Турции, сообщили в Министерстве транспорта РК, передает Kazinform.

По данным ведомства, число рейсов по маршрутам Астана — Анкара и Алматы — Анкара вырастет с двух до семи в неделю по каждому направлению.

В Министерстве транспорта отметили, что на постоянной основе ведется работа по расширению географии международных авиамаршрутов и увеличению частоты полетов по уже действующим направлениям.

Ожидается, что увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию делового, торгово-экономического и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Ранее сообщалось, что Air Astana приостанавливает авиасообщение с ОАЭ.